Moetai Brotherson : « On a retenu une option » pour la tour des JO

Tahiti, le 16 novembre 2023 – Le président Moetai Brotherson a accepté de répondre à la presse avant de s’envoler pour Paris ce jeudi soir. S’il n’a pas souhaité dévoiler la décision « commune de la Polynésie, de paris 2024 et de l’Etat » qui fera l’objet d’un communiqué, tout laisse à penser que les épreuves de surf se dérouleront bien à Teahupo'o. Avec quelle tour ? « On a retenu une option. Maintenant, cette option ne va évidemment pas plaire à tout le monde. Si on ne prend pas de décision, les jeux vont simplement aller ailleurs. Il faut aussi être clair là-dessus », a-t-il prévenu. Interview.



Pourquoi n’est-il pas possible de vous exprimer ce soir ?



« La décision a été prise. C’est une décision commune de la Polynésie, de paris 2024 et de l’Etat. Parmi toutes les options qui ont été examinées et Dieu sait si on en a examinées… de l’actuelle tour, des actuelles fondations, d’une copie de la tour actuelle en bois de qualité…la tour en alu, des barges…il n’y a peut-être que les dirigeables qu’on n’a pas étudiés… et de toutes ces analyses qui ont été faites avec beaucoup de sérieux par des bureaux d’études, par tous les ingénieurs qu’on pouvait mettre à contribution, par l’architecte de la tour, par la société NSI qui a participé, les bureaux CREOCEAN qui gèrent les aspects environnementaux, de toutes ces études, on a retenu une option. Maintenant, cette option ne va évidemment pas plaire à tout le monde. A un moment donné, il faut prendre une décision. C’est ça aussi être responsable. Si on ne prend pas de décision, les jeux vont simplement aller ailleurs. Il faut aussi être clair là-dessus. Donc cette décision a été prise, conjointement par l’Etat, le Pays et paris 2024 à l’heure où on se parle (22h30, NDLR). Simplement, je ne veux pas moi, communiquer seul sur cette option. Beaucoup de détails seront donnés dans le communiqué commun qui est fait par l’Etat, le pays et paris 2024 pour justement expliciter pourquoi on a choisi cette option là.



Les épreuves de surf se dérouleront quand même en Polynésie ?



Pour l’instant, on a pris une décision, on va s’y tenir. On va faire en sorte de continuer à dialoguer avec les associations – je n’ai pas envie de les appeler les opposants – on va les inviter à chaque étape de ce qui va se passer à partir d’aujourd’hui, et on espère que progressivement, on ne cherche pas forcément à les convaincre, mais qu’on arrivera à les rassurer, et qu’en pesant le pour et le contre, on arrivera à avancer.

