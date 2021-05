Moea Amiot, Miss Tahiti 1975 : "C’était vraiment bon enfant !"

TAHITI, le 6 mai 2021 - Elle a été miss très jeune, à 16 ans. Moea Amiot, après avoir emporté la première élection de Miss Raiatea, s’est inscrite à l’élection de Miss Tahiti pour "gagner la voiture", confie-t-elle. Elle en avait besoin pour se rendre quotidiennement à l’école normale et s’épargner deux kilomètres de marche quotidienne.



Originaire de l’île de Raiatea, Moea Amiot a remporté la toute première élection de miss de son île. Elle était toute jeune, elle n’avait que 16 ans. Elle n’était pas très emballée au départ, mais s’est laissé porter par l’encouragement et l’enthousiasme de sa famille. Puis, une fois à Tahiti où elle était installée pour suivre les enseignements de l’école normale, elle s’est inscrite à l’élection de Miss Tahiti. Elle n’avait pu le faire directement à la suite de l’élection Miss Raiatea, car elle était trop jeune. " Il fallait avoir 18 ans ." Elle s’est présentée à 19 ans, en 1975.



Elle se rappelle qu’à l’époque, il y avait peu de candidates à ce concours. " Il fallait vraiment aller les chercher ! " Elle y a participé pour pouvoir se rendre chaque jour à l’école normale à Tipaerui plus facilement. " J’en avais marre d’y aller à pied, j’étais logée au foyer de jeunes filles à Paofai, j’avais un kilomètre à l’aller et la même chose au retour. " Or, en 1975, une voiture était mise en jeu à l’élection de Miss Tahiti. " C’est pour avoir un véhicule que je me suis inscrite ", avoue Moea Amiot.



À la bonne franquette



Il n’y avait pas de préparation à l’époque, " c’était vraiment bon enfant ! " Le Jour J, à l’hôtel Tahiti, les candidates défilaient entre les tables du public qui, en tout en mangeant, profitait du spectacle. " Au passage, ils nous félicitaient ! " Pour Moea Amiot, tout était " à la bonne franquette. Le passage en maillot était très rigolo, il n’y avait pas vraiment de compétition, pas d’histoires, pas de jalousies ". Une fois le verdict tombé, " tout le monde l’acceptait ". Finalement, " je suis repartie avec la voiture ", s’amuse Moea Amiot qui a participé par la suite à Miss France et Miss Univers.



Ce sont pour elle des événements inoubliables. " J’ai fait de très nombreuses connaissances. J’ai adoré madame de Fontenay avec qui je garde, jusqu’à aujourd’hui, des relations. J’ai aussi eu la chance de pouvoir séjourner dans les meilleurs hôtels de la planète !"



À l’occasion de cet événement, elle a rencontré son mari. Moea Amiot est alors devenue Moea Faugerat. Elle a été institutrice, professeure. Elle a aussi, en tant que basketteuse, été sélectionnée aux Jeux du Pacifique qui se déroulaient à Guam. " Au passage, j’ai été élue Miss Guam ", précise-t-elle.



Elle est devenue femme d’affaires qui a dû trouver un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle.