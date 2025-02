Modi à Washington pour des retrouvailles avec Trump

Washington, États-Unis | AFP | mercredi 11/02/2025 - Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui avait développé une relation de proximité avec Donald Trump sous son premier mandat, est attendu mercredi à Washington où il espère renouer la bonne entente avec le président américain dans un contexte de tensions mondiales sur le commerce.



M. Modi, fort de la victoire du parti Bharatiya Janata (BJP), formation nationaliste hindoue qu'il dirige, lors d'un récent scrutin dans la province de Delhi, doit être reçu par le président américain jeudi à la Maison Blanche.



Ce dernier n'a guère évoqué le géant indien depuis son entrée en fonction mi-janvier mais la visite de M. Modi aux Etats-Unis survient alors que le milliardaire républicain brandit l'arme des droits de douane à tout va, visant aussi bien des pays alliés que la Chine.



Le Premier ministre indien arrivera dans la capitale américaine après avoir coprésidé un sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, aux côtés du président français Emmanuel Macron.



La relation avec les Etats-Unis est l'un de "nos partenariats internationaux les plus solides de ces dernières années", a déclaré à la presse avant cette visite le plus haut responsable du ministère indien des Affaires étrangères, Vikram Misri.



Dans un message publié sur X, le 20 janvier, le jour de l'investiture de Donald Trump, M. Modi s'était dit "impatient" de "travailler de nouveau en étroite collaboration" avec le nouveau président.



Lors d'un échange quelques jours plus tard, Donald Trump, qui affiche sa volonté de rééquilibrer la balance commerciale des Etats-Unis, avait cependant insisté auprès de M. Modi pour qu'il établisse des liens commerciaux "équitables" entre les deux pays.



- Renforcement du "Quad" -



Le commerce et les droits de douane, les relations avec la Russie ou l'immigration apparaissent comme autant de sources de tensions bilatérales.



Mais l'Inde a déjà donné des gages de bonne volonté.



Delhi a par exemple accepté le rapatriement de 110 migrants expulsés par les Etats-Unis, à bord d'un avion militaire américain.



L'Inde a "déjà pris des mesures positives pour établir un bon ton (...) et devancer la colère de Trump", relève Lisa Curtis, du Centre pour une nouvelle sécurité américaine et ancienne responsable pour l'Asie du Sud du Conseil de sécurité nationale lors du premier mandat de M. Trump.



Les deux dirigeants discuteront également du renforcement du groupe dit "Quad", une alliance en matière de sécurité dans la région Asie-Pacifique, qui inclut également le Japon et l'Australie. L'Inde doit accueillir dans le courant de l'année les dirigeants de ce groupe, considéré comme un contrepoids au renforcement militaire de la Chine.



Le chef de la diplomatie indienne, Subrahmanyam Jaishankar, avait été invité à la cérémonie d'investiture du président Trump.



Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, l'a également reçu pour une réunion de ses homologues du "Quad", sa toute première réunion organisée le jour même de son entrée en fonction le 22 janvier, témoignant de l'importance accordée à ce format.



La dernière visite de M. Modi aux Etats-Unis remonte à juin 2023 où il avait été reçu en grande pompe par le président d'alors, Joe Biden, avec tous les honneurs d'une visite d'Etat.



Fait rare, M. Modi avait accepté de participer à une conférence de presse conjointe et répondu, visiblement malgré lui, à une question d'une journaliste sur les minorités religieuses en Inde.



- Mise en scène -



A grands renforts d'accolades, d'effusions et de compliments publics, Narendra Modi et Donald Trump ont mis en scène leur complicité pendant le premier mandat du milliardaire américain à la Maison Blanche, de 2017 à 2021.



M. Modi lui avait rendu visite à deux reprises. Le dirigeant indien avait également accueilli un Donald Trump tout sourire pour une visite d'Etat en 2020 où il a pu participer à un grand rassemblement dans l'Etat natal de M. Modi, le Gujarat.



M. Trump lui avait rendu la pareille en organisant un événement similaire à Houston, au Texas.



Selon M. Misri, l'Inde et les Etats-Unis ont une "convergence évidente d'intérêts" dans des secteurs comme le commerce, l'investissement, la technologie, la coopération en matière de défense, ou la lutte contre le terrorisme et la sécurité de la région Asie-Pacifique.



Lors d'un récent échange téléphonique avec le Premier ministre indien, Donald Trump a jugé qu'il était "important que l'Inde augmente ses achats d'équipement militaire américain", selon la Maison Blanche.