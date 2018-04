Moana’ura Tehei'ura, président du jury du Heiva i Tahiti 2018

PAPEETE, le 12 avril 2018. Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture a dévoilé ce jeudi la composition du jury du prochain Heiva. Suite au vote des groupes inscrits en compétition, le jury de ce Heiva i Tahiti 2018 a été élu. Il est composé comme suit :





Jury dédié aux danses traditionnelles :



Moana’ura TEHEI’URA

Jean-Marie BIRET

Makau FOSTER

Vaihere POHUE





Jury dédié aux compositions de musique et de chant :



Poehei TEMAIANA





Jury dédié aux chants traditionnels :



Jean-Marc ZINGUERLET



Noéline TEINAURI dite « Tavana vahine »



Jean-Pierre CHUNG-SEN





Jury dédié à l’écriture :



Steve CHAILLOUX





Comme le prévoit le règlement, c’est le ministre de la Culture qui nomme le président du jury, une fonction qui sera assumée par Moana’ura Tehei'ura pour l’édition 2018.





Vice-président du jury du Heiva i Tahiti 2017, Moana’ura Tehei’ura est l’un des visages les plus connus du monde de la culture. Chorégraphe et metteur en scène indépendant, il explore à la fois les dimensions traditionnelles et contemporaines des différents arts de la scène de la culture polynésienne.