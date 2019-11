Moana Explorer remporte l’étape 2

TAHITI, le 27 novembre 2019 - L'équipage mené par Teiva Véronique Moana Explorer a remporté la deuxième étape du championnat du monde de Holopuni entre Moorea et Huahine.



L'équipage Moana Explorer a remporté mardi soir la deuxième étape du championnat du monde de Holopuni entre Moorea et Huahine, prenant ainsi la tête du classement provisoire. Beaucoup plus longue que la première étape de 50 kilomètres entre Tahiti et Moorea, la deuxième étape a proposé un parcours de 167 kilomètres, réalisé en 11h35 par les premiers !



Le capitaine de Moana Explorer n’est autre que Teiva Véronique, initiateur de la nouvelle école de voile qui a permis la mise à disposition de six pirogues, portant à 13 le nombre des pirogues engagées, un record pour cette dixième édition de cet Hawaiki Voyage, devenu championnat du monde cette année. "Nous avons eu un vent de Nord Est donc tout en travers ! On termine premiers ! Physiquement, je suis naze mais je suis tellement fier de mes boys !" a-t-il déclaré. Le champion de stand paddle race Niuhiti Buillard fait également partie de l’équipage. La journée de mercredi a été consacrée à la récupération avant la troisième étape qui permettra aux concurrents de relier Raiatea aujourd'hui. Les 13 Holopuni se rendront ensuite à Taha’a avant une arrivée en apothéose à Bora Bora.