Mitema Tapati mis en examen

Tahiti, le 2 septembre 2024 – Le représentant du Tavini à l'assemblée Mitema Tapati a été mis en examen lundi dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en janvier dernier pour “provocation publique à la discrimination ou haine raciale par personne dépositaire de l'autorité publique”.





Après la mise en examen, le 9 août dernier, de l'actuel ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte début 2024 par le parquet de Papeete pour “provocation publique à la discrimination ou haine raciale par personne dépositaire de l'autorité publique”, l'ancien pasteur et élu Tavini à l'assemblée, Mitema Tapati, a lui aussi été entendu lundi par le magistrat instructeur en charge du dossier, Thierry Fragnoli. Au terme de cet interrogatoire de première comparution, Mitema Tapati a été mis en examen pour ces faits passibles de trois ans de prison ferme.





L'ancien pasteur était convoqué pour s'expliquer sur les propos qu'il avait tenus à l'assemblée fin octobre 2023 lorsqu'il avait notamment évoqué le prétendu “blanchissement” de la population en Polynésie. L'élu avait renchéri dans nos colonnes en affirmant : “Lorsque je dis que la Polynésie a blanchi et que la France a noirci, c'est visiblement d'actualité. N'est-il pas vrai que la France a toujours connu et connaît de plus en plus de problèmes avec les phénomènes d'immigration?”