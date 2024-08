Mitema Tapati à son tour convoqué devant un juge d’instruction

Tahiti, le 21 août 2024 – Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte pour “provocation publique à la discrimination ou haine raciale par personne dépositaire de l’autorité publique”, le juge d’instruction chargé de l’affaire entendra le représentant du Tavini à l’assemblée, Mitema Tapati, le 2 septembre prochain. Une convocation qui intervient une dizaine de jours après la mise en examen du ministre de l’Éducation.



L’ancien pasteur et représentant du Tavini huiraatira à l’assemblée de la Polynésie française, Mitema Tapati, a été convoqué le 2 septembre prochain afin de s’expliquer sur les propos qu’il a tenus, en reo Tahiti, au sujet du “blanchissement” de la population sur le territoire. Il sera entendu en interrogatoire de première comparution dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en janvier dernier par le parquet de Papeete pour “provocation publique à la discrimination ou à la haine raciale par personne dépositaire de l’autorité publique”, des faits passibles de trois ans de prison ferme et de neuf millions de francs d’amende.



Mitema Tapati sera entendu par le magistrat instructeur en charge de l’information judiciaire, Thierry Fragnoli, sur les propos controversés qu’il avait tenus à Tarahoi fin octobre 2023 sur le “blanchissement” de la population en Polynésie. Lors d’une interview accordée à Tahiti Infos quelques jours plus tard à et la suite de l’indignation d’une partie de la classe politique, au premier rang de laquelle figurait le Tapura, l’ancien pasteur avait assumé ses propos en déclarant : “Lorsque je dis que la Polynésie a blanchi et que la France a noirci, c’est visiblement d’actualité. N’est-il pas vrai que la France a toujours connu et connaît de plus en plus de problèmes avec les phénomènes d’immigration ?”



Traduction et linguistique



Contacté mercredi, son avocat, Me Stanley Cross, s’est dit peu surpris par cette convocation en expliquant que cela n’allait pas en “rester là”. Celui qui est par ailleurs l’avocat du président du Tavini, Oscar Temaru, a également expliqué que les propos tenus en reo Tahiti s’adressaient aussi aux Polynésiens et qu’il y allait donc avoir une discussion tournant autour de la “linguistique” et de la “traduction” alors que son client, un “ancien pasteur”, était un “universitaire” en matière de rhétorique.



Notons que cette nouvelle convocation intervient dix jours après la mise en examen de l’actuel ministre de l’Éducation qui avait commenté les propos de Mitema Tapati en déclarant que ce dernier n’avait fait qu’évoquer une “réalité” sans faire preuve de “racisme”. Il avait notamment ajouté qu’“on parle d’invasion quand la population autochtone n’est plus visible sur son territoire”, s’appuyant sur l’affirmation selon laquelle, en France, “on dit bien qu’il y a l’invasion de toutes ces communautés arabes”.