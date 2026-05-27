

Mister Tahiti 2026 : les visages des neuf candidats dévoilés

Tahiti, le 24 juin 2026 - Les neuf prétendants au titre de Mister Tahiti 2026 sont désormais connus. Réunis ce mercredi au Hilton de Tahiti, les candidats ont été présentés à la presse lors d'une conférence ouverte au public.



La 26e élection de Mister Tahiti aura lieu le 9 octobre. Comme chaque année, l'élection s'articule autour d'un thème et pour cette édition 2026, l'organisation a choisi de mettre en avant “les origines ethniques et culturelles des peuples autochtones du monde”. Chaque candidat représentera ainsi une couleur associée à une ethnie ou à un peuple autochtone.



Les neuf candidats se sont déjà rencontrés à trois reprises afin de faire connaissance avant le début de leur préparation. Entre excitation et appréhension, la timidité est encore présente. Une nouvelle journée de cohésion est prévue prochainement à Moorea pour renforcer les liens du groupe.



Élu Mister Tahiti 2025, Nohoarii Thuau s'apprête à remettre son écharpe après une année riche en souvenirs. “Ça a été une année de règne qui va bientôt se terminer, avec beaucoup de souvenirs. J'ai vécu énormément de choses.” Toujours impliqué auprès du comité, il accompagnera les candidats tout au long de leur préparation. Qui lui succédera ? Réponse le 9 octobre prochain lors de l'élection dans les jardins de la mairie de Papeete. D'ici là, plusieurs rendez-vous attendent les candidats, à commencer par une soirée de gala organisée le 4 septembre au Hilton Tahiti avec pour thème “Wild West”.



Depuis 2008, aucun Mister Tahiti n'est parvenu à décrocher le titre de Mister France. Une statistique que les organisateurs espèrent voir évoluer avec cette nouvelle promotion. Le prochain élu réussira-t-il à changer la donne ? Réponse dans quelques mois.





Portraits des 9 candidats :

Candidat n°1 : Torea Heck, 34 ans, 1m70 – Papeete “Je suis agent d'accueil au vice-rectorat. Sportif accompli et passionné de culturisme, je me suis construit à travers la persévérance, la discipline et le dépassement de soi. Après plusieurs défis relevés avec succès, je me lance aujourd'hui dans cette nouvelle aventure avec fierté et détermination. Ma passion est la musculation, que je partage quotidiennement sur les réseaux sociaux. La cause que je souhaite défendre est l'incitation à la pratique d'une activité physique pour tous.”

Candidat n°2 : Roonui Cabral, 23 ans, 1m89 – Moorea “Je suis réserviste à la Marine nationale. Participer à Mister Tahiti me permet de gagner en expérience de vie. J'ai déjà participé à un concours à l'InterContinental où j'ai terminé deuxième dauphin ex æquo. Profondément attaché à mes racines polynésiennes, je souhaite porter haut les valeurs de respect, de partage et de solidarité qui font la richesse de notre Fenua. J'aime la course à pied et la randonnée, mais ma véritable passion est le 'ori Tahiti. La cause que je souhaite défendre est la protection de l'environnement. Ayant grandi à Moorea, je souhaite que cette île conserve toute son authenticité. Je soutiens notamment l'association Keep Moorea Wild. Mon cousin, Mister Tahiti 2022, m'a donné envie de me lancer dans cette aventure.”

Candidat n°3 : Jean-Paul Chongue, 26 ans, 1m83 – Taha'a “Je me suis inscrit à Mister Tahiti parce que j'aime les défis et les challenges. Je pratique la danse de feu et je suis passionné par la rame et la musculation. L'an dernier, j'ai consacré une année entière à la préparation d'un championnat de Men's Physique et j'ai terminé vice-champion de Polynésie. Je suis également ranger sur l'atoll de Tetiaroa au sein d'une association engagée dans la protection de l'atoll et de son lagon, en collaboration avec plusieurs universités. La cause que je souhaite défendre est naturellement la préservation de l'environnement.”

Candidat n°4 : Samuel Caramelli, 29 ans, 1m91 – Paea “Je suis agent d'escale chez Air Tahiti. J'ai participé à l'élection de Mister Paea l'année dernière et cette expérience m'a donné envie d'aller plus loin. J'aime la danse, le chant, la musique, le sport et les randonnées. À travers cette aventure, je souhaite défendre l'authenticité, encourager chacun à être lui-même et à ne pas avoir peur du regard des autres.”

Candidat n°5 : Charles Leau, 27 ans, 1m78 – Moorea “Je suis photographe depuis plusieurs années et je suis passionné par l'image et les relations humaines. Je me suis inscrit à Mister Tahiti pour partager des moments forts avec de nouvelles personnes et vivre une expérience enrichissante. La cause qui me tient particulièrement à cœur est la santé mentale chez les jeunes. J'ai moi-même traversé des périodes difficiles et je souhaite aujourd'hui sensibiliser et accompagner ceux qui en ont besoin.”

Candidat n°6 : Heifara Voirin, 31 ans, 1m81 – Teahupo'o “Je suis gestionnaire clientèle à l'Office polynésien de l'habitat. J'ai déjà été élu Mister Teahupo'o en 2015 et j'ai souhaité relever un nouveau défi en participant à Mister Tahiti. J'aime le sport et le bricolage, notamment la création d'objets à partir de matériaux de récupération. Je souhaite sensibiliser la population aux dangers des violences et des addictions. Dans mon entourage, certaines personnes ont malheureusement sombré dans ces problématiques, parfois jusqu'au suicide.

Je vois cette aventure comme une opportunité de grandir, de renforcer ma confiance en moi et de vivre une expérience humaine unique.”

Candidat n°7 : Raiano Teihotaata, 25 ans, 1m87 – Taravao “Je suis assistant mécanicien à l'aéroport de Faa'a. Ma participation à Mister Tahiti représente avant tout un défi personnel et une occasion de donner une image positive de la jeunesse polynésienne. J'ai déjà participé à une élection de beauté lorsque j'étais élève au lycée Samuel-Raapoto à Arue. Mes passions sont le surf, les randonnées en montagne et les moments simples passés avec mes proches. Je souhaite porter les valeurs de respect, d'authenticité et de détermination. La cause que je défends est la sensibilisation des jeunes à l'importance d'une alimentation équilibrée et de la pratique régulière d'une activité physique.”

Candidat n°8 : Tutini Martin, 20 ans, 1m89 – Punaauia “Je suis serveur dans un restaurant et je participe à mon tout premier concours. Je me suis inscrit à Mister Tahiti pour gagner en confiance en moi et montrer qu'il est possible de dépasser sa timidité. J'aime le sport et les randonnées. Sportif, motivé et attaché aux valeurs de respect et de solidarité, je vois cette aventure comme une occasion unique de grandir et de poursuivre mon développement personnel. La cause que je souhaite défendre est la lutte contre le harcèlement scolaire.”

Candidat n°9 : Keanu Ina, 23 ans, 1m83 – Papara “Je suis étudiant en licence d'économie et gestion à l'Université de la Polynésie française. Je me suis inscrit à Mister Tahiti pour vaincre ma timidité et sortir de ma zone de confort. Je suis passionné de sport, de surf et de sports de combat, en particulier de boxe thaïlandaise. Curieux et ouvert d'esprit, j'aime découvrir de nouvelles expériences et relever de nouveaux défis. À travers cette aventure, je souhaite mener des actions de prévention contre la violence et promouvoir le respect auprès des jeunes.”

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 24 Juin 2026 à 18:03 | Lu 1054 fois



