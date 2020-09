Mission écolo avant les vacances

Mangareva, le 15 septembre 2020 - Le collège Saint-Raphaël a effectué son Eco-Day le week-end dernier à la veille des vacances scolaires de septembre. Les élèves ont effectué le ramassage des déchets non naturels et des escargots envahissants présents sur l’île.



L’objectif de cette matinée était de ramasser les déchets non naturels et les escargots. Chaque classe, accompagnée du personnel enseignant et non enseignant a été répartie sur une zone de ramassage. Ce sont donc huit groupes au total qui ont accompli le nettoyage. Certains se sont déplacés à pieds et pour les zones les plus éloignées, le truck de la commune de Rikitea a déposé les enfants, qui sont revenus par la suite à pied.



Par cette action, l’établissement a souhaité sensibiliser les élèves à la protection de leur environnement proche et éduquer la population. Le développement durable étant un des axes principaux du collège. Comme l'explique Hianau Fariki, une élève de 5e : "C’était top car tout le monde a participé à notre journée Eco-Day (… ). Pour moi c’est important cette journée car l’environnement fait partie aussi de nos projets et qu’il faut vraiment nettoyer Mangareva."