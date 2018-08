Mission du gouvernement dans "les îles que l’on ne visite pas souvent"

ANAA, 9 août 2018 - Le gouvernement a été accueilli en grande pompe sur la terre des Parata, ce jeudi. Un déplacement qui souhaite montrer que le Pays n’oublie pas les îles éloignées et qui pourrait servir d'impulsion pour le lancement de plusieurs projets en attente, à Anaa. Vendredi, la délégation officielle est attendue à Hereheretue.



Le président et son gouvernement ont visité l’atoll de Anaa, jeudi, avant de se diriger vers Herehetue où ils étaient attendus ce vendredi. C’est un accueil traditionnel que les 494 habitants d’Anaa ont réservé au président du Pays et à son gouvernement : korero, levée de drapeau, chants et danses traditionnels.



Calixte Yip, le tavana s’est dit honoré de la présence du gouvernement : " Le dernier président à être venu ici, c’était en 2003. Nous avons été surpris d’apprendre la visite du gouvernement chez nous. Longtemps nous avons été oubliés. J’interpelle le président et son gouvernement sur la question de la construction d’un débarcadère. Cela fait des années que nous attendons le début du projet. Je vais aussi l’interpeller sur la question du développement de l’île et notamment de la culture maraîchère ."



Pour sa part le président Edouard Fritch a remercié la population pour son accueil grandiose. Il a par la suite ajouté que " cela faisait 15 ans que je n’étais pas revenu. Il était grand temps que je revienne ".



Aux alentours de midi, le gouvernement s’est entretenu avec les élus de conseil municipal au sujet des différentes problématiques que rencontre l’atoll, notamment concernant le traitement des déchets, la gestion des réserves en eau potable et l’exode des jeunes.



Le président a ensuite pu visiter l’école Manava Tavaihiroa, sur le pied de guerre à quelques jours de sa rentrée scolaire. Puis, une rencontre avec les techniciens du laboratoire des Tetrastichus l'a conduit à découvrir l'unité de recherche qui étudie ce parasite des cocotiers. Enfin, la visite de terrain s'est achevée par le hangar de tri des déchets et le site du projet de débarcadère de l'atoll.



La commune a profité de la présence du gouvernement pour inaugurer son Aire marine éducative sur les lieux-dits Farepia, Kahotea et le site royal de Anaa. Les enfants et les jeunes de l'île ont pu remettre la plume rouge royale au président avant de lever les drapeaux des aires marines. L’inauguration s’est poursuivie vers 15 heures, jeudi, par la visite du sentier de flore endémique qui fait partie du projet Best.



En fin d'après-midi, la délégation officielle a levé l'ancre, à bord du Tahiti Nui, en direction des 56 habitants de Hereheretue. Elle doit passer la journée de vendredi sur ce petit atoll rattaché administrativement à la commune de Hao. Hereheretue où Edouard Fritch sera le tout premier président de la Polynésie française à poser le pied.