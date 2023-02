Miss et Mister université de Tahiti bientôt couronnés

Tahiti, le 22 février 2023 – L'élection de Miss et Mister université de Tahiti se déroulera le 10 mars au Grand théâtre de la Maison de la culture. À l'issue de la soirée, on saura qui succèdera à Abel Hauata et Teururai Toamiriura, respectivement Miss et Mister université en titre.



Ils sont neufs candidats, cinq jeunes femmes et quatre garçons à se présenter à la prochaine élection de Miss et Mister université de Tahiti. Elle se déroulera le vendredi 10 mars au Grand théâtre de la Maison de la culture. À l'issue de la soirée, les heureux gagnants succèderont à Abel Hauata et Teururai Toamiriura, Miss et Mister en titre.



L'événement placé sous le signe de la force, te pūai, et de la jeunesse promet plusieurs passages des candidats dont celui en tenue de ville, végétale ou encore de soirée, chacun rappelant un thème tel que l'entrepreneuriat, le mannequinat ou la danse traditionnelle.

Pratique Élection de Miss et Mister Université de Tahiti



Vendredi 10 mars à partir de 19h30



Au grand théâtre de la Maison de la culture



Billets à partir de 1 500 Fcfp



