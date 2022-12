Miss et Mister Université de Tahiti dévoile ses 10 candidats

Tahiti, le 12 décembre 2022 – Les dix candidats à l’élection “Miss et Mister Université de Tahiti” ont été dévoilés samedi lors d’une conférence de presse. La troisième édition de l’élection de beauté de l’université est prévue en février prochain.



Cette année, le comité organisateur de l’élection de beauté de l’université de la Polynésie française a décidé que la troisième édition sera présentée sous le nom de Miss et Mister Université de Tahiti, au lieu de Miss et Mister UPF. La raison : la marque est déposée et appartient à un ancien membre du comité organisateur. L’élection change de nom mais garde le même esprit. Le thème de cette troisième édition est la force de la jeunesse – Te puai, inspiré de la forte personnalité de la lauréate de la précédente édition, Abel Hauata, qui avait fait l’objet d’une polémique du fait de sa transidentité. La soirée d’élection est prévue en février prochain, à une date et un lieu qui seront communiqués ultérieurement sur les réseaux sociaux. Le comité est encore en cours de négociation avec le Grand théâtre de la Maison de la culture.



Les dix candidats de cette édition ont été sélectionnés il y a deux mois déjà lors d’un casting. Ils ont été présentés ce samedi au grand public, lors d’une conférence de presse : cinq candidats et cinq candidates qui concourront pour le titre de Miss et Mister Université de Tahiti 2023.Les profils recherchés sont en lien avec le thème de cette année : “Il s’agit d’avoir un mindset fort” explique Ra’i Tautu, le président du comité. La raison de leur participation est en grande partie liée à un défi qu’ils se sont eux-mêmes lancés pour acquérir de la confiance en soi ou encore pour faire des rencontres et vivre une expérience humaine. Néanmoins, il est également question de défendre une cause et de profiter de la visibilité acquise pour mettre en place des dispositifs à l’échelle de l’établissement universitaire. Des ambitions déjà bien réfléchies pour la majeure partie des candidats. Si la plupart d’entre eux sont des fervents défenseurs de l’environnement et de la jeunesse, d’autres ont choisi de lutter pour favoriser l’alimentation saine, rompre les normes de beauté établies par la société, ou encore sensibiliser au sujet de l’exclusion sociale ou du décrochage scolaire, voire promouvoir le multiculturalisme présent au fenua. Ils défileront sur la scène en tenue de ville, en tenue traditionnelle et en tenue de soirée.



Une élection de caractéristiques morales et intellectuelles



Depuis un mois déjà, les candidats suivent des master classes pour améliorer leur culture générale et leur présentation, via des cours sur la photogénie, l’attitude scénique, le media training ou encore la gestion des réseaux sociaux pour parfaire l’élocution, la prestance et l’aisance en public.



La moitié de la note finale sera liée à leurs capacités d’analyse et de réflexion puisque les candidats doivent être évalués par des professeurs – en plus du comité organisateur – lors d’épreuves écrites et orales. Le comportement et le savoir-vivre des candidats tout au long de l’aventure comptent pour 30% de la note. Le jury se chargera de juger durant la soirée d’élection selon les critères en lien avec le défilé et la présentation du candidat lors de l’élection et complètera la note à hauteur de 20% afin de définir le top 3 du classement. Les 10% restants seront acquis grâce à la note du public, qui pourra, via les réseaux sociaux, voter pour l’ordre du top 3 défini par le jury.



Billetterie Les tickets seront disponibles sur les points de vente des partenaires pour faciliter la distribution et éviter le déplacement jusqu’à l’université : Gaëlle F, Miri design, Salon Destiny, Miliani créations, Priscille Yersin et Teva import.

Abel Hauata, Miss UPF 2022 : "C’est une réelle opportunité de faire des rencontres et de vivre des moments uniques." Après presqu’une année de règne, qu’est-ce que cette élection représente pour vous ?

“Cette élection est un livre représentant une année spéciale comme on a pu le voir en début de règne. Je ressors vivante et grandie de cette expérience. Cette élection m’a permis de me redécouvrir. Dans ce type d’élection, il y aura toujours de avis hostiles, mais je dirais que cela fait partie du jeu. Il faut juste prendre en compte les avis, sans pour autant que cela impacte sur notre quotidien.”



Qu’est-ce que ce titre de Miss UPF vous a apporté, personnellement ou professionnellement ?

“J’ai pu établir un réseau de contacts et je pense que c’est important dans tous les milieux. J’ai pu découvrir et aborder de nombreux univers grâce aux multiples déplacements durant cette année, qui aujourd’hui m’ont permis de faire un choix de carrière, en l’occurrence dans le domaine de l’audiovisuel en post-production ou réalisation.”



Des conseils ou des souhaits pour les candidats de cette troisième édition ?

“Je leur souhaite vraiment de profiter pleinement de chaque moment. C’est une réelle opportunité de faire des rencontres et de vivre des moments uniques. Pour ma part, j’ai eu l’honneur de rencontrer Tony Estanguet, président des Jeux Olympiques 2024, lors d’une activité sportive.”



Rédigé par Meleana CHE FAT le Lundi 12 Décembre 2022 à 19:38 | Lu 1088 fois