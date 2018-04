Miss Tahiti : "une femme belle et indépendante"

PAPEETE, le 25 avril 2018. A moins de deux mois de l'élection de Miss Tahiti 2018, le 22 juin, les candidates enchaînent les répétitions pour être au top. Leïana Faugerat, directrice de la société Miss Tahiti, prépare avec soin les candidates à cette grande soirée. Interview.



Le compte à rebours pour l'élection de Miss Tahiti a commencé. Comment se passe la préparation ?

Les répétitions ont commencé début mars. La soirée d'élection de Miss Tahiti est prévue le 22 juin. Cela fait quasiment quatre mois de préparation avec des cours de danse, de nutrition et de sport, des répétitions, des shooting photos... On leur donne aussi des conseils pour enrichir leur culture générale et être au fait de l'actualité.



Y a-t-il une "recette" type pour devenir Miss Tahiti ?

"On attend d'une miss qu'elle soit belle mais aussi intelligente, posée, accueillante et souriante. Miss Tahiti doit aller au contact de la population. Elle doit être l'ambassadrice de son pays et être dévouée à son titre pendant toute l'année.

La préparation est très importante. Plus on se prépare physiquement et mentalement, plus on a de chances d'arriver loin à Miss Tahiti et aux élections internationales. Chaque année, les Miss Tahiti ont quasiment huit mois de préparation avant l'élection de Miss France. A Miss Tahiti, on leur donne des cours de nutrition, de maintien, de diction et de marche. Quand elles arrivent à Miss France, elles sont prêtes. Cette année, c'est la première miss régionale qui sera élue.

On prépare les candidates au mieux pour l'élection de Miss Tahiti mais tous les conseils qu'on leur donne maintenant serviront aussi pour Miss France."



Pendant plusieurs années, on a raté le titre de Miss France de peu. Avec un peu de recul, comment expliquez-vous ces échecs ?

"Il ne manque pas grand-chose à nos miss même si elles ont en face d'elles des candidates redoutables. Mais le fait qu'on soit une région éloignée avec 280 000 habitants et le décalage horaire nous défavorisent. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, par exemple, il y a quatre millions d'habitants. Même si la moitié des Polynésiens votent, on ne peut pas faire le poids."



Miss Univers 2016, Iris Mittenaere, et Miss France 2015, Camille Cerf, sont en Polynésie française pour deux semaines de vacances. Ont-elles pu voir les candidates ?

"Oui, elles sont passées les voir. On les remercie car elles sont venues pendant leurs vacances. Elles ont fait part de leurs aventures et de leurs expériences."