Miss Tahiti rend visite aux malades polynésiens à Paris

Tahiti le 11 novembre 2024. Au fil des années, la sympathique tradition s’est imposée : Miss Tahiti profite de ses quelques jours dans la capitale pour aller voir des malades du fenua.





Ce sont des instants souvent émouvants et c’est toujours avec une joie immense que la Miss est accueillie. Ainsi, vendredi dernier, Temanava s’est rendu à l’hôpital Gustave Roussy (spécialisé dans le traitement des cancers) où elle a pu rencontrer trois petits tahitiens. Plus tard, en fin d’après-midi, elle était attendue à Vanves (Hauts-de-Seine) au Rosier Rouge, un établissement bien connu des ultramarins, et qui héberge souvent des familles ou convalescents.



Une petite fête avait été préparée par l’association A Tauturu Ia Na spécialement pour Temanava. Celle-ci a été fêtée comme la reine de beauté qu’elle est par les mamas présentes. Elles ont même interprété un superbe aparima en son honneur. Puis, très émue par ce geste, la miss s’est entretenue avec chaque famille ou malade, au son des guitares et ukulele. Surprise aussi pour elle de découvrir Manava, l’égérie d’un créateur de Disney qui l’a croisée un jour et qui, frappé par son visage, s’en inspiré pour son personnage de Vaiana !