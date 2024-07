Miss Tahiti reçoit sa nouvelle voiture

Tahiti, le 2 juillet 2024 - Comme chaque année, la nouvelle Miss Tahiti fraîchement élue reçoit une nouvelle voiture, l’un des premiers gros cadeaux offerts tout au long de son règne. Ce mardi, Temana Domingo a donc reçu sa nouvelle Toyota Yaris chez le concessionnaire Nippon Automoto de Papeete.



Après l’effervescence de la préparation au concours de Miss Tahiti, qui s’est tenu le 21 juillet, la pression commence à retomber et l’heure est venue d’entamer une année de règne. Mais aussi de recevoir les cadeaux offerts par les nombreux sponsors et notamment une voiture qui l’accompagnera dans tous ses déplacements.



L’année dernière, Ravahere Silloux s’était vu offrir une Toyota Yaris Hybride d’une valeur commerciale de 2 990 000 francs, un choker de 12-13 mm fermoir or 18k d’une valeur de 2 500 000 francs, deux allers-retours vers Paris et une carte VIP pour des vols gratuits vers les îles de Polynésie française offerts par les compagnies aériennes du Fenua, un iPhone dernier cri et une multitude d’autres lots.



La voiture, une tradition



Et la nouvelle Miss Tahiti 2024, Temana Domingo, n’échappe pas à la tradition. Une tradition instaurée il y a plusieurs décennies, comme le disait Lionel Foissac, directeur général de Nippon Automoto, en 2018. “Nous offrons une voiture à la gagnante depuis pas loin de 40 ans. La voiture offerte change avec le temps, nous leur offrons systématiquement ce qu'il y a de mieux dans la catégorie A.” Cette année-là, le concessionnaire japonais avait offert à la Miss Vaimalama Chaves une Toyota Prius C neuve, avant de passer aux Yaris, voiture qu’a reçue la Miss Herenui Tuheiava en 2022.



C’est ce mardi que Temana Domingo a à son tour reçu son carrosse : une Toyota Yaris dernière génération floquée aux couleurs du concours, qu’on lui a remise en compagnie du comité Miss Tahiti et de sa deuxième dauphine, Kalani Li Chao-Itchner. C’est donc heureuse, mais avec une pointe de nostalgie envers son ancienne “titine” qui lui a rendu de bons et loyaux services durant le concours Miss Tahiti, que Temana a quitté le concessionnaire au volant de son nouveau bolide flambant neuf. C’est officiel, le règne de Temana Domingo a commencé.