Miss Tahiti, ravissante sur la photo officielle du concours de Miss France 2019

Papeete, le 22 novembre 2018 - L'élection de Miss France 2019 aura lieu le 15 décembre prochain au Zénith de Lille. Les photos officielles de Vaimalama Chaves et des 29 autres prétendantes au titre ont été dévoilées par le comité organisateur du concours de beauté.



Les photos officielles des 30 candidates au titre de Miss France 2019 avec leurs écharpes ont été mises en ligne par les organisateurs du concours. Notre Miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves est toute rayonnante, arborant un sourire charmant, qui on l'espère, saura convaincre le jury 100% féminin, présidée par Line Renaud.

Cette année, la thématique de la soirée sera "Les Miss font le show". Au programme, des tableaux colorés et modernes abordant des thèmes différents comme le cirque, Bollywood ou encore les cinq joyaux.

Vaimalama Chaves et ses nouvelles copines sont actuellement à l'île Maurice où elles viennent d'entamer leur voyage de préparation pour l'élection. Au programme : photos officielles, cours de bonnes manières, yoga, rencontres avec les tortues…