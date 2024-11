Miss Tahiti prête pour le grand soir

Paris, le 8 novembre 2024 - A peine débarquée à Paris, Temanava Domingo, Miss Tahiti, a immédiatement été sollicitée : visites protocolaires et vernissage d’une exposition de peinture l’ont déjà propulsée dans un tourbillon, et ce, avant la rencontre la semaine prochaine des autres candidates à la couronne de Miss France 2025 et le voyage en Côte-d’Ivoire fin novembre.





Un grand mauru’uru traditionnel pour commencer en rendant visite, boulevard St-Germain, à la direction France-Europe d’Air Tahiti Nui. Reçue par son directeur, Jean-Marc Hastings, et toute son équipe, notre miss en a profité pour chaleureusement remercier la compagnie pour son voyage et surtout son accueil à bord.



Puis, un étage plus bas, ce fut au tour de Sarah Territaumihau, Déléguée de la Polynésie française, de recevoir Temanava et d’en profiter pour lui présenter les nombreuses activités ou services que la délégation est en train de renforcer ou mettre en place. Un vrai pôle d’attraction polynésien, qui accueillera élus ou hommes d’affaires en court séjour à Paris, dans un espace de co-working. Il est également prévu d’augmenter les activités culturelles, l’accueil des associations et aussi de faciliter des rencontres autour de thèmes polynésiens.





La démonstration de ce renouveau, Temanava a pu l’appréciée car, le même soir avait lieu le vernissage de l’exposition de œuvres de trois des cinq artistes en résidence à la Cité des Arts de Paris depuis septembre dernier. Anthony Gaillard, Moana van der Maesen et Ness Ruita Tehoiri ont présenté une trentaine d’œuvres dans divers styles rendant le choix de Temanava bien difficile. Roti Make, qui avait exposé la semaine passée, est venue aussi féliciter ses compatriotes, assurément enchantés de leur séjour : « C’était intense et passionnant y compris découvrir Paris, le monde de l’art et trouver de bonnes idées pour évoluer, » se réjouit Anthony Gaillard.





Pour Temanava, les rendez-vous avec ses compatriotes polynésiens se poursuivront, puisqu’elle a souhaité rencontrer des malades polynésiens actuellement en séjour en région parisienne. Notre Miss est prête en tout cas pour la présentation à la presse des trente candidates à TF1 le 15 novembre prochain.