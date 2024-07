Miss Tahiti en tournée de dédicaces

Tahiti, le 4 juillet 2024 - Tournée des sponsors oblige, la nouvelle Miss Tahiti fraîchement élue, Temanava Domingo, la Miss Heiva, Herehia Sanford et les première et deuxième dauphines, Mohea Roques et Kalani Li Chao Itchner, sont passées dans les locaux de Tahiti Infos pour une séance de dédicaces. Une première dans leur vie, et un entraînement utile pour cette année de représentation qui les attend. Retour en images.



Il n’est que 9 heures, et pourtant, elles sont sublimes. Souriantes, gentilles, attentionnées… Tellement, que si l’on devait partir à la guerre, sans doute glisserait-on une photo d’elles dans le portefeuille. En même temps, elles ont été élues miss et dauphines. Des titres de prestige. Ça ne fait que depuis deux semaines, mais leur train de vie d’ambassadrices de beauté n’offre que peu de pauses : photos, flashs et rencontres de fans… Pour cette première séance de dédicaces post-élection du concours de beauté, et même première séance de dédicaces tout court – elles qui avaient une vie normale jusqu’alors –, ces miss avouent prendre pleinement la mesure de ce qui sera leur vie dorénavant.



Un changement radical témoigne Mohea Roques, première dauphine, en rigolant. “Je travaille à l’aéroport et donc je vois beaucoup de monde. Maintenant on me demande souvent des photos.” C’est sûr, il faut s’y faire à la notoriété. Et elles ont l’air de s’y adapter parfaitement : ce jeudi 4 juillet, pour cette séance de photos et dédicaces au siège de Tahiti Infos, les lauréates du concours de beauté ont ravi leur public, petits et grands, venus profiter de ce moment de rencontre d’exception.