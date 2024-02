Miss Tahiti, dans les coulisses des préparatifs



Tahiti le 18 février 2024. Dans quatre mois se tiendra l’élection de notre nouvelle Miss Tahiti. Tahiti Infos est allé à la rencontre du comité organisateur qui multiplie les réunions pour la réussite de ce show.



Les dix candidates sont déjà sélectionnées mais, chut… Pas de noms avant la grande présentation du 6 mai prochain.



Avant le gala du 21 mai sur le motu de l’hôtel Intercontinental, et la grande soirée de l’élection le 21 juin, le comité Miss Tahiti met les bouchées double pour faire de ce nouvel événement une grande fête.



Réuni chez Leiana Faugerat jeudi soir, une partie du comité travaille déjà dans l’ombre à préparer les festivités. Tenues, chorégraphies, lieu de tournage des spots télévisés, shooting photo, réservations avec les partenaires. Tout est passé au crible.



Les thèmes du gala et de la soirée d’élection sont tenus secrets, comme les noms des dix jeunes filles retenues pour tenter de succéder à Ravahere Silloux. Le jury quant à lui est encore en cours de constitution et ne sera dévoilé que tardivement. « Les filles ne découvriront le jury que le jour du grand oral », explique Leiana Faugerat, directrice de la société Miss Tahiti. « Il ne faut pas que le jury soit connu trop tôt afin d’éviter au maximum les petits coups de pression de la part des proches des candidates », sourie-t-elle, même si elle admet que ce cas de figure ne s’est que très peu produit par le passé.



Pour les 10 candidates sélectionnées, issues de 20 candidatures retenues au préalable, le grand début sera le 26 février prochain avec les premières répétitions. La 63e Miss Tahiti se trouve déjà parmi les jeunes filles qui vont se préparer.



Autour de la table, les idées fusent. Makau Foster, présidente du comité, et Manouche Lehartel, vice-présidente, ne sont pas là ce soir-là, mais qu’importe, les choses avancent… et vite. « On doit aller vite », explique Hinarere Taputu. « L’élection avance à grands pas. »



Des propos prolongés par Leiana Faugerat qui explique que l’aventure Miss Tahiti, ce ne sont pas que les quelques semaines avant et après l’élection. « L’année ne s’arrête jamais pour nous. On débute les recrutements en janvier. On clôture les castings en février. Les répétitions commencent en mars, puis nous avons les shooting en avril, le gala en mai, l’élection en juin. En juillet-août et septembre, nous avons les festivités du Heiva où nos miss sont très demandées et constamment invitées par nos partenaires et les remises de prix. Ensuite, Miss Tahiti se prépare en septembre et octobre pour participer à Miss France en décembre. On laisse alors passer les fêtes… et on redémarre. »



De longs mois à l’avance, les emplacements doivent être réservés pour les shooting photos et les soirées, le matériel doit être commandé, les tenues anticipées. Une machinerie qui ne laisse rien au hasard, et si la bonne humeur trône autour de la table de salon chez Leiana, les sourires n’empêchent pas le travail acharné. Aussi, le comité Miss Tahiti est plus qu’une équipe, c’est une famille. « A force de travailler ensemble, nous devenons devient super proches », explique Hinarere Taputu. « On se voit pour les bons et les moins bons moments », avoue, lucide, Leiana Faugerat. « Surtout vers la fin avec la fatigue et le stress », rie à côté d’elle Hinarere.



Le 21 juin prochain, le fenua connaîtra sa prochaine Miss Tahiti 2024. En attendant, le comité s’affaire à rendre l’événement le plus intense et le plus beau possible en promettant déjà « quelques nouveautés » pour l’occasion.

L’équipe du comité Miss Tahiti



Makau Foster : Présidente

Manouche Lehartel : Vice-présidente

Rava Maiarii Sachet : Backstage

Marie-Ange Bolard : Assistante de direction

Mehani Mourin : Chorégraphe ‘ori Tahiti, responsable régie et conducteur

Vanessa Roche : Chorégraphe et directrice artistique

Walina Tuihani : Responsable logistique

Kamakea Balderanis : Responsable communication digitale

Hinarere Taputu : Coach

Taiamani Teiho : Coach, chaperonne, chargée de planning

Ravahere Munoz : Assistance chorégraphe, chaperonne, chargée de planning

Merehau Gotto : Chargée du stylisme

Mareva Incamps : Responsable administrative et logistique

Tehani N : Assistante communication digitale

Marie Ange Bolard et Mareva Incamps

« L’emploi du temps est bien chargé »



Mareva : « C’est ma deuxième année au sein du comité Miss Tahiti. Je suis en charge de l’administration. L’an dernier, j’ai plus découvert et aidé, et cette année, j’ai en charge de réserver les dates auprès de l’hôtel et de la mairie, les courriers d’autorisations, de location de matériels, pour le gala, pour la soirée d’élection et pour les répétitions qui ont lieu en amont. Faire attention au tapage nocturne, aussi (rires). Je gère aussi la relation avec les partenaires. Les candidates avant l’élection, elles ont un planning chargé où on leur programme des activités avec nos partenaires ou avec nos sponsors. Elles ont un emploi du temps bien chargé. »

Marie-Ange : « Avec les partenaires, je suis plus au niveau des relations avec eux et des renouvellements des conventions. Je travaille essentiellement sur la communication auprès de nos partenaires, des institutions, des médias. Je suis aussi chef de projet, c’est à dire que je fais le lien entre le comité et l’agence de com. Je supervise toute la réalisation des supports de communication. »



Mehani Mourin et Ravahere Munoz

« C’est nous que vous voyez courir partout »



Ravahere Munoz : « Nous sommes en charge de la régie spectacle et nous nous occupons de tout le déroulé de chaque soirée de spectacle. Nous sommes aussi en relation avec toutes les équipes techniques. Les télés, les ingénieurs sons, la lumière. Nous nous occupons de tout ce qui est encadrement des soirées de spectacle. Ces soirées là, c’est nous que vous voyez courir partout avec le micro casque. Nous avons chacune un poste différent. Nous donnons le top départ des filages. Ce qui nous occupe tout le long de l’aventure, c’est de chronométrer les passages des filles et des artistes. Nous devons gérer les phases de changement de tenues, de maquillage. Si jamais les filles ne sont pas prêtes en temps et en heure, nous devons communiquer avec les présentateurs sur scène pour ne pas laisser la scène vide. Nous devons nous assurer que le groupe qui doit passer dans deux minutes est déjà au bord de la scène, prêt à monter. A titre personnel, je suis aussi en charge de la chorégraphie traditionnelle. Tout ce qui est ‘ori Tahiti.

Mehani Mourin : « Je suis aussi binôme avec Teiamani Teiho pour chaperonner les candidates, organiser leurs plannings de représentation. Je dois aussi communiquer les informations importantes sur un lieu ou un sponsor qu’elles vont devoir visiter. C’est la communication interne. »



Merehau Gotto et Vanessa Roche

« Quand l’inspiration vient »



Vanessa Roche : « Nous somme chargées de la direction artistique de Miss Tahiti. Nous sommes toutes très complémentaires. Je vais m’occuper de tout ce qui est scénique. Le spectacle, la musique, la scène. Et Merehau est plus sur le côté stylisme.

Merehau Gotto : « Les vêtements, les accessoires, c’est mon domaine. On ne peut pas penser aux chorégraphies sans penser à ce que les filles vont porter sur scène ni à ce qu’elles devront avoir en main peut-être. Nous travaillons ensemble que depuis trois semaines (rires) C’est notre première année où nous sommes en binôme. Je n’ai intégré le comité que cette année. »

Vanessa Roche : « Mois, cela fait plus longtemps que je travaille avec le comité Miss Tahiti (13 ans, ndr.). Jusqu’à aujourd’hui je chorégraphiais tout simplement les show d’ouverture pour les élections, mais cette année, comme la précédente directrice artistique est partie, j’ai proposé d’intégrer le comité. En revanche, au niveau du stylisme, je n’y suis pas, et Merehau va nous apporter énormément. Les deux soirées, cela va aller vite à imaginer la chorégraphie. Il suffit juste d’avoir l’inspiration. Je suis une artiste. Quand l’inspiration vient, j’envoie des messages aux autres filles… et j’envoie beaucoup de messages (rires). Nous avons cinq à six tableaux à préparer par soirée. Il nous faut trouver les liens entre chaque tableau, rendre l’ensemble fluide, cohérent. »



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 18 Février 2024