Miss Tahiti : Un gala teinté de nostalgie sixties

Tahiti, le 6 juin 2021 – Première étape de l’élection de Miss Tahiti, la soirée de gala samedi au motu de l’Intercontinental a accueilli plus de 400 personnes dans une atmosphère teintée de nostalgie sixties en hommage en 60 ans de l’événement.



Robe pin-up et vintage pour l’entrée en scène des candidates samedi soir. Le comité Miss Tahiti nous l’avait promis pour les 60 ans de l’événement, la soirée de gala au Motu de l'InterContinental a plongé le public dans la nostalgie des sixties et duTahiti d’antan, avec un premier défilé sur le morceau Vahine Tahiti de Mila et Loma. "Ca fait deux ans qu’on prépare cette soirée, on est content de la voir se concrétiser enfin", confie la community manager du comité, Kamakea Balderanis. "Public assis", "espacement d’un siège entre chaque personne ou groupe de six personnes venant ensemble"…Soumis à de nombreuses contraintes, le protocole d’accord a obtenu le feu vert du haut-commissariat peu de temps avant la soirée. "D’habitude, on arrive à avoir une visibilité bien en amont", commente la community manager. Avec 50% de la capacité d’accueil du motu, près de 400 personnes pouvaient être accueillies. "Les places se sont vendues en moins d’une heure, ce qui a généré pas mal de frustration", déplore Kamakea Balderanis. "On en est désolé et si ça ne tenait qu’à nous on rajouterai sans hésiter 1 000 personnes sur le motu !"