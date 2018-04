Miss Tahiti : Raipoe et Hinarere, deux coaches de charme

Quelles sont les qualités que doit avoir une Miss Tahiti ?

Hinarere Taputu : "Quand on se présente à Miss Tahiti, la principale qualité est de savoir rester soi-même. On ne veut pas que les candidates changent leur personnalité. Miss Tahiti doit également rester juste dans ses opinions."



Lorsque vous étiez candidate, qu'est-ce qui avait été difficile pour vous ?

Raipoe Adams : "J'étais un peu garçon manqué à l'époque. Je n'étais pas très féminine, très coquette. J'ai dû apprendre à être féminine. Parler en public ce n'était pas évident non plus et j'avais dû travailler aussi sur la préparation physique. Après l'élection de Miss Tahiti, on est souvent invité à des cocktails il fallait faire attention à ce que je mangeais.

Ensuite, pour l'élection de Miss France, la séparation avec la famille a été difficile c'était la première fois que je partais en France. A l'époque, les réseaux sociaux étaient moins utilisés qu'aujourd'hui."



Avec du recul qu'est-ce que cela vous a apporté d'être Miss Tahiti ?

Raipoe Adams : "Cela m'a permis de m'ouvrir et d’être moins renfermée. Miss Tahiti m'a permis aussi de parcourir le monde : la métropole, New York, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon et Turquie. Je n'étais jamais partie à l'étranger jusqu'alors."



Hinarere Taputu : "J'ai appris à mieux me connaître et mieux canaliser mon énergie. J'étais très impulsive. Miss Tahiti m'a appris aussi à relativiser car quand on est miss on peut être confrontée à des critiques. Cela nous apprend à forger notre caractère."



Raipoe, votre fille est née en 2016. Quelles sont les valeurs que vous voudrez lui transmettre ?

Raipoe Adams : "Je vais essayer de lui apprendre la culture polynésienne. Moi, je n'ai jamais fait de danse tahitienne. J'aimerais qu'elle la pratique. Je lui apprendrai à parler le tahitien. Je souhaite qu'elle connaisse notre culture et la partage. Je lui dirai aussi de faire attention à sa façon de s'habiller et de parler. Je souhaite la préserver le plus longtemps possible. Je trouve que les jeunes filles s'habillent parfois de manière sexy très jeune.