Miss Tahiti 2024, le rideau se lève

Tahiti, le 6 mai 2024 - Ce lundi, la très attendue liste des candidates à l'élection de Miss Tahiti 2024 a été dévoilée. Les Dix candidates, âgées de 21 à 27 ans, auront désormais la lourde tâche de convaincre les Polynésiens de voter pour l'une d'entre elles. Un exercice qui mobilise toujours plus de ferveur chaque année. En attendant, les nouvelles reines de beauté ont tenu à se présenter en quelques mots pour Tahiti Infos.

Candidate n°1 - Hereata Charpentier, 21 ans, 1,59m : “Pour moi cette élection représente une suite logique au vu de mon background. J'organise et je participe à des élections de Miss depuis que je suis au lycée. L'année dernière j'ai eu le déclic et je me suis dit qu'il fallait tenter l'aventure cette année. J'ai envie de profiter de cette aventure pour faire passer des messages forts, notamment auprès des jeunes. C'est à dire nous ! Nous sommes l'avenir. Que ce soit pour la promotion de la culture ou autre, tout passe par nous. Il faut que l'on se bouge !”



Candidate n°2 - Oriata Terranova, 24 ans, 1,67m : “Je me présente à cette élection pour plusieurs raisons, qu'elles soient personnelles, amicales ou professionnelles. Je suis super contente d'être là et d'avoir déjà rencontré autant de monde. Je suis de nature plutôt timide donc c'est une sacrée expérience pour moi. J'attends de cette aventure qu'elle m'ouvre des portes et j'ai hâte de découvrir ce qu'elle me réserve. Pour ce qui est de la cause que j'aimerais défendre, je voudrais que l'on se reconnecte à notre culture et notre langue polynésienne. J'aimerais me battre pour faire avancer ces sujets, notamment à l'école, où je trouve que l'on n'y passe pas assez de temps.”



Candidate n°3 - Kalani Li Chao-Itchner, 22 ans, 1,70m : “Pour ma part, cette élection représente la continuité de mon titre de Miss Punaauia. C'est également un rêve de petite fille qui se réalise mais aussi et surtout un hommage à mes grands parents qui ont toujours voulu que je participe à cette aventure. J'aimerais profiter de cette expérience pour mettre à la lumière du jour les problématiques de harcèlement qui, au vu de l'actualité en début d'année, me semblent être un sujet très important. J'aimerais être la porte-parole de toutes les personnes qui sont dans ce cas de figure.”



Candidate n°4 - Mohea Roques, 22 ans, 1,74m : “Chez nous, Miss Tahiti c'est une histoire de famille. Tous les ans on attend avec impatience cette élection pour pouvoir suivre l'aventure de nos Miss. Pour moi, c'est un rêve de petite fille qui se réalise, assurément. Et puis, pour ma part, la cause qui me tient à cœur, ce sont les personnes à mobilité réduite et leur famille. J'aimerais être tout d'abord un soutien pour ces personnes-là, mais aussi et surtout un porte-parole afin qu'ils puissent être vus et entendus.”



Candidate n°5 - Temanava Domingo, 22 ans, 1,81m : “Pour moi la Miss Tahiti est une femme inspirante, rayonnante, mais ce n'est qu'à partir de l'année dernière que je me suis dit ‘Ok, pourquoi pas moi ?’ et que j’ai décidé d’assumer ce rêve qui était en moi de participer à cette élection. Je suis là pour partager des moments magiques, faire de belles rencontres avec le public, les candidates et aussi moi-même. Au travers de cette élection je m'engage à être une personne présente, à l'écoute, et je souhaite être une femme inspirante aussi. Le sujet qui me touche le plus et que j'aimerais défendre, c'est la jeunesse. Je pense que la jeunesse a besoin d'être entendue, reconnue. J'espère incarner pour elle la bienveillance, l'humilité et la générosité.”



Candidate n°6 - Titarii Itchner, 23 ans, 1,82m : “Je me suis présentée à cette élection car dans la vie je n'aime pas la routine. Je suis entrée dans la vie active l'année dernière mais je sentais déjà ce besoin d'autre chose. Cette élection de Miss Tahiti est exactement ce qu'il me fallait pour sortir de mon quotidien. Concernant mes engagements si je suis élue, j'aimerais encourager les gens à s'éduquer, à se former à la différence. Ce sont les différences qui font notre force et je pense sincèrement qu'il faut créer une société plus inclusive.”

Candidate n°7 - Maireraurii Taae, 22 ans, 1,80m : “C'est le soutien de mes proches et de ma famille qui m'a poussé à me présenter à cette élection. Durant cette aventure, j'ai vraiment envie de gagner sur le plan personnel : en maturité, en discipline, en confiance en soi. Pour ce qui est de mes engagements, la cause qui me tient à cœur c'est le milieu scolaire, la vie des élèves dans les établissements et les problèmes qu'ils rencontrent : la critique, les insultes et la violence. J'en ai été victime durant mon parcours scolaire, notamment au collège, et j'aimerais vraiment défendre cette cause en intégrant des programmes de soutien scolaire.”

Candidate n°8 - Lia Faatuarai, 24 ans, 1,74m : “Miss Tahiti c'est tout un édifice qui met en avant les femmes. C'est important que chacune vive cette aventure différemment, mais pour moi cette élection c'était surtout pour avoir plus confiance en moi, gagner dans ma féminité également. Je pense que nous devons toutes nous donner à fond afin de sortir grandies de cette aventure. Concernant la cause qui me tient le plus à cœur et que j'aimerais défendre, c'est la lutte contre le suicide. Je veux être présente pour les jeunes, je veux les accompagner. Je suis pour la vie et chaque petit mot compte.”

Candidate n°9 - Herehia Sanford, 27 ans, 1,69m : “C'est une candidature très spontanée pour moi puisque j'ai décidé de participer à ce concours le jour de mon inscription. Je pense que c'est mon subconscient qui m'a poussé à m'inscrire à cette aventure car lorsque j'étais petite j'avais un trouble de la parole. Je ne m'exprimais jamais, jusqu'à mes 8 ans. Du coup, Miss Tahiti c'est l'extrême opposé de ce que j'ai vécu. Le fait d'avoir le courage de me présenter aujourd'hui devant vous, c'est une grande fierté pour moi. Aujourd'hui, je souhaite véhiculer mes passions que sont la nature, la culture et le sport. Nous sommes un beau peuple, mā'ohi, et je veux que les futures générations puissent profiter des mêmes choses que nous.”

Candidate n°10 - Armonny Olin, 24 ans, 1,59m : “Ce qui m'a donné envie de me présenter c'est le fait d'être dans une phase de ma vie où je veux laisser ma part de féminité s'exprimer. J'ai envie de lui laisser assez de place pour qu'elle puisse se faire voir par le monde et je trouve que cette élection est faite pour. Je suis très reconnaissante et très heureuse de faire partie des dix candidates à l'élection de Miss Tahiti cette année. En terme d'engagement, si je suis élue, je voudrais m'assurer d'être présente pour les trois autres candidates qui seront à mes côtés. Je pense sincèrement que la promo de l'année dernière a donné le bon exemple. Elles sont soudées et elles se considèrent aujourd'hui réellement comme des sœurs. Je veux aussi être très proche de mes camarades et les soutenir.”



Rédigé par Wendy Cowan le Lundi 6 Mai 2024 à 16:36 | Lu 959 fois