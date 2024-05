Miss Tahiti 2024 - Prestigieuse soirée de gala

Tahiti, le 26 mai 2024 - Plus de 650 personnes ont pris part au gala Miss Tahiti qui s’est tenu samedi soir au motu de l’Intercontinental Tahiti. L’opportunité pour le public de découvrir “en live” les dix candidates en lice lors d’un spectacle de toute beauté sur le thème Poerava, la perle noire.



Un show relevé et rythmé a été présenté avec un total de cinq passages, samedi pour la soirée de gala de Miss Tahiti 2024. Dans le cadre prestigieux du motu de l’hôtel intercontinental de Faa’a les candidates au titre suprême ont défilé en maillot chic, suivi par le passage “Créations”, le défilé Aloha, étonnant et réussi, en mode pirates des caraïbes, puis le passage “Paillettes et strass” pour finir par la créatrice Gaëlle F. Du grand et beau spectacle de fort belle qualité. Et les quelques 650 personnes présentes pour l’événement en ont pris plein les yeux. Parmi le public, avouons-le, le fan club de Temanava Domingo, la numéro 5, s’est déplacé en nombre. Cela influencera-t-il le vote de la candidate directement qualifiée pour rejoindre les quatre finalistes suite au vote du public de ce gala ? Peut-être mais quoi qu’il en soit, rappelons tout de même que 40% des votes proviendront de l’épreuve orale et 10% des notes du test de culture général (cf en bref).



Soirée totale Précisons que durant cette belle soirée, la participation de Tane Teanini chanteur du groupe Manu'a accompagné de la Miss Heiva 2023 ou encore de la troupe Hei Tahiti ont offert de superbes intermèdes. Une personnalité en particulier a été mise à l’honneur lors de cet événement : Thierry Brovelli, le directeur général de l’hôtel Intercontinental Tahiti et partenaire des Miss Tahiti. Thierry Brovelli qui prendra sa retraite cette année.

La soirée de gala est plus qu’une avant-première de l’élection, c’est une soirée unique en son genre qui mérite autant d’intérêt que le grand soir de l’élection qui se tient cette année, rappelons-le, le vendredi 21 juin à la mairie de Papeete. Samedi, la soirée de gala s’est conclue par une after au salon Hibiscus de l’hôtel qui, une nouvelle fois, a fait le plein. Vive les Miss Tahiti 2024 et félicitations aux organisateurs !



Pratique

Vendredi 21 juin 2024 à partir de 18 heures dans les jardins de la mairie de Papeete

Les billets (14 000 à 16 000 francs dîneurs et 3900 francs non-dîneurs. Les spectateurs non-dineurs sont répartis sur trois tribunes. Les tickets sont en vente à Carrefour Arue, Faa’a et Punaauia & www.ticketpacific.pf (majoration de 100 francs par place)

Votes

Par SMS : Votez au 7588 (102 francs), il suffit de taper “MISS TAHITI” puis le numéro de la candidate. Exemple, pour voter pour la candidate n°11, il faut envoyer : MISS TAHITI (espace)11.

Répartition des votes

40% vote du jury oral,

30% vote du jury lors de la soirée de l’élection,

20% vote par SMS,

10% test de culture générale



Ravahere Silloux, Miss Tahiti 2023

“La plus belle année de ma vie”

Quelle est votre sentiment après cette année de Miss Tahiti ?

“Cette année a été sans conteste la plus belle année de ma vie. Je suis allée à la rencontre de la Polynésie et notamment dans les îles où j’ai rencontré des gens extraordinaires. J’ai souhaité également être une miss engagée et ce fut un plaisir pour moi que de mettre en avant les différentes associations du Fenua.”

Que retenez-vous de votre participation à Miss France ?

“C’est l’aventure d’une vie, j’ai rencontré la grande famille Miss France et vivre cet événement plus seulement devant mon petit écran mais complétement, y compris côté coulisses, ce fut magique. Je suis toujours en contact avec les 29 autres candidates. Avoir des amies dans les quatre coins du monde, c’est fantastique ! Miss France m’a appris une chose. Vous savez, je me suis donnée tellement à fond pour mettre en avant la Polynésie, je me suis alors rendu compte que vivre et se donner à 100% dans tout ce que l’on entreprend, l’expérience ne peut être que profitable. J’ai ainsi profité chaque jour de cet événement.”

Aujourd’hui, quels sont vos projets professionnels ?

“À force de belles rencontres, je me suis rendu compte que j’avais envie de me rapprocher des associations. J’ai vraiment envie de travailler dans les domaines qui touchent à l’environnement et à l’humanitaire.”

Quel est le meilleur souvenir que vous gardée de votre année de règne ?

“Il y en a beaucoup mais je dois dire qu’à chaque fois que je me suis rendue dans les îles, j’ai redécouvert cette Polynésie belle et attachante, faite de simplicité et de convivialité. J’ai été accueillie par des chants et des danses et l’on m’invitait à déjeuner naturellement. C’est beau et touchant. La Polynésie est belle et je suis encore plus fière d’être Polynésienne.”

Quel est l’événement le plus difficile auquel tu as dû faire face ?

“Être Miss Tahiti à temps plein, c’est sacrifier sa vie privée, ses amis proches forcément mais je ne regrette pas cet investissement.”

Quel conseil souhaites-tu donner aux candidates pour le titre cette année ?

“Mon conseil ? Profitez au maximum de cette aventure car cela ne se produit qu’une fois dans votre vie. Il y a tout à gagner dans cette élection. Vous en sortirez obligatoirement grandies, avec plus de confiance encore. Il faut aussi se donner à 100% pour ne pas avoir de regrets. Pour la futur Miss, elle doit se rendre compte du pouvoir de cette couronne qui peut ouvrir plein de portes et ce sont encore de nouvelles expériences et un enrichissement personnel.”



Rédigé par Philippe et Mailee Collignon le Dimanche 26 Mai 2024 à 19:00 | Lu 298 fois