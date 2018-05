Miss Tahiti 2018 : un moment inoubliable avec les candidates

Papeete, le 21 mai 2018 - Les jeunes gagnantes du jeu "Une journée avec une candidate Miss Tahiti 2018" ont passé quelques heures, samedi matin à l'InterContinental Tahiti, avec leurs candidates préférées. Un moment privilégié pour ces petites fans qui, entre l'atelier "défilé" et la séance photos, en ont profité pour inonder les candidates de questions.



"On peut recommencer la journée ?", demande une petite fille, les yeux pleins d'étoiles, à son papa. Les gagnantes du jeu "Une journée avec une candidate Miss Tahiti 2018", une vingtaine de minis Miss Tahiti, ont partagé quelques heures avec les candidates. C'est la première fois que le comité Miss Tahiti organise un tel événement qui, beaucoup l'espèrent, sera reconduit l'année prochaine. Le jeu était ouvert à toutes les mamans majeures ayant une ou plusieurs filles âgées de 5 ans à 16 ans.



Pour participer, les mamans qui souhaitaient inscrire leur fille devaient partager la page Facebook Miss Tahiti, choisir leur miss préférée parmi trois choix et remplir un formulaire



Après avoir dit au revoir à leur fan, tristes que la matinée s'achève déjà, les dix candidates à l'élection Miss Tahiti 2018 se sont rendues à Intersport, à Fare Ute, pour leur première sortie officielle des candidates 2018. Partenaire du concours, la boutique de sport avait convié les candidates pour leur offrir, à chacune, une paire de basket avec lesquelles elles pourront se préparer au mieux pour la soirée de gala, le samedi 2 juin prochain, et la soirée de l'élection, le vendredi 22 juin.



Plus de photos dans notre édition papier de demain, mardi 22 mai.