Miss Punaauia fait son grand retour

Tahiti, le 28 février 2022 – Aujourd'hui, s'est tenue la conférence de presse pour l'élection de Miss Punaauia 2022 dans les locaux de la mairie. L'occasion de découvrir pour la première fois les huit candidates en lice pour la prestigieuse écharpe de Miss Punaauia.



Rappelez-vous, c'est en avril 2019 que la dernière soirée du concours a eu lieu. Kalani Itchner et Hivanui Demarti ont été respectivement couronnés, Miss et Mister Punaauia 2019, accompagnés des applaudissements d'un public conquis. Cette année, le concours de beauté fait son grand retour avec huit candidates, âgées de 18 à 20 ans, qui défileront le samedi 2 avril 2022 au Parc Vairai de Punaauia. Au programme, un spectacle autour du thème “les Miss en fête” qui présentera les candidates sous différents tableaux et passages dont celui en maillot de bain. Une soirée qui célèbre la jeunesse et le dynamisme de Punaauia. La nouvelle Miss Punaauia se verra l'honneur de participer activement à la vie de sa commune, ainsi qu’au grand concours de Miss Tahiti 2022.



Le vote par SMS



Une grande première, le comité organisateur a mis en place un vote par SMS qui comptabilisera 20% de la note finale. Le public peut dès à présent voter par SMS en envoyant “MISS” suivi du numéro de la candidate au 7571. Alors, qui succèdera à Kalani Itchner ? Découvrez le portrait des huit candidates à l'élection de Miss Punaauia 2022.