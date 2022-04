Miss Moorea : dernière ligne droite pour les candidates

Moorea, le 11 avril 2022 - Les candidates pour le concours de la plus belle vahine de Moorea ont passé samedi la très redoutée épreuve orale. Le jury s’est intéressé par exemple à leur niveau de culture générale ou encore aux causes qu’elles aimeraient défendre. Après un passage réussi, elles tenteront à nouveau de se démarquer lors de la soirée de l’élection vendredi prochain à Haapiti.



À une semaine de l’élection de la miss Moorea 2022, les cinq candidates se sont retrouvées face au jury samedi à l’hôtel Manava Beach resort & Spa pour le grand oral. Parmi les membres du jury, on retrouvait par exemple Neherika Matohi, la miss Moorea 2014, Mihiatea Ruta, la miss Moorea 2010 ou encore l’humoriste Yepo. Les prétendantes étaient notamment notées sur leur présentation personnelle, leur culture générale, leur prestance et enfin sur les causes qu’elles voudraient mettre en avant en tant que reine de beauté de l’île sœur. "On avait vraiment des candidates cultivées, modernes et très fraîches. Elles sont surtout très impliquées dans la société actuelle. Elles connaissent leur île et veulent surtout s'investir pour elle," constate Neherika Matohi. Elle ajoute que "la sélection va être difficile parce qu’elles s’expriment très bien. Elles ont toutes le profil pour être miss Moorea. C’est vraiment sur des détails qu’elles vont se démarquer."



Entre stress et excitation



À la sortie de son épreuve, Havaiki Assaud, candidate numéro 1, estime s’en être sortie malgré le stress : "J’appréhendais beaucoup, mais ça s’est plutôt bien passé au final pour moi. Les questions se sont portées sur la culture générale, des questions personnelles et sur les causes qu’on aimerait défendre" a-t-elle réagi. Kahaulani Haring, candidate numéro 2, pense aussi avoir réussi son passage devant le jury. "C’était stressant pour moi au début, mais c’est devenu facile au fur et à mesure que je parlais avec le jury. En plus des questions personnelles et sur la culture générale, il y a avait aussi par exemple des questions sur la Covid ou encore sur la situation entre l’Ukraine et la Russie. Je m'attendais aux questions sur l’Ukraine. Je suis excitée pour la soirée de l’élection." a-t-elle assuré. Pour rappel, le concours de la reine de beauté de l’île sœur aura lieu le vendredi 15 avril à la salle polyvalente de Haapiti et portera sur le thème des festivités. Les cinq candidates en lice auront cinq passages différents : L’ouverture, le passage en maillot de bain, la tenue de festival et enfin la tenue de soirée.