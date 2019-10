Miss Mama’u : le grand moment des grands-mamans

Papeete, le 7 octobre 2019 - Le casting pour la deuxième édition de l'élection de Miss Mama’u, réservée aux seniors âgées de 40 à 75 ans et plus…, est ouvert jusqu'au 20 octobre. L'élection aura lieu le samedi 16 novembre prochain au Captain Bligh à Punaauia, au cours d’une grande soirée spectacle.



Elles sont déjà cinq à prétendre au titre de Miss Mama’u 2019 et la concurrence sera sans nul doute encore plus grande, car les candidates ont jusqu'au 20 octobre 2019 pour se faire connaître en s'inscrivant à la deuxième édition de cette élection, réservée aux seniors.

L'élection est destinée à toutes les femmes âgées de 40 à 75 ans, voire plus, qu'elles soient originaires de Polynésie française, de France métropolitaine ou d'ailleurs.

La Miss Mama’u sera élue à l'issue de trois défilés : le premier en tenue de ville, le second permettra à la candidate de s'exprimer comme elle le souhaite, en chantant, dansant, ou même en défilant avec ses petits-enfants. Enfin, le dernier passage se déroulera en robe traditionnelle locale.

Cette élection sera à la fois familiale et riche en émotion tout en mettant en valeur le charme unique des grands-mères.