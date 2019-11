Miss France 2020 : Les 30 candidates défileront le 18 novembre

PAPEETE, le 6 novembre 2019 - Le voyage de préparation des candidates à Miss France 2020 se fera en Polynésie française. Une belle occasion de promouvoir notre destination. Les 30 candidates arriveront au fenua le 17 novembre jusqu’au 26 novembre.



Les 30 prétendantes au titre de Miss France 2020, dont notre Miss Tahiti 2019, Matahari Bousquet, séjourneront en Polynésie durant neuf jours.



Un séjour où les jeunes femmes découvriront la diversité de notre culture, à travers les danses pa’umotu, marquisiennes et tahitiennes. Des activités culturelles et de sensibilisation à l’environnement sont également prévues. Les prétendantes arriveront le 17 novembre, "avec l’équipe technique du comité Miss France ainsi que des médias français, soit une délégation de 75 personnes."



Jusqu’au 26 novembre, un programme chargé les attend, avec la présentation des candidates, le lendemain à la Présidence. "Le comité Miss France présentera les candidates lors d’un défilé ouvert au public" , indique le communiqué du Conseil des ministres.



Les candidates participeront aussi à la soirée caritative organisée par l’association "Les Marraines de Tahiti", prévue le 19 novembre à l’Intercontinental.



"Durant leur séjour les candidates seront évaluées sur leur prestance, leur culture générale et leur condition physique. Le voyage sera couvert par 9 médias qui produiront des images et articles sur la préparation des candidates ainsi que la destination" , termine le communiqué.