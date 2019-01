Miss France 2019 booste les recherches "Tahiti" sur Google

PAPEETE, le 4 janvier 2018. Le 15 décembre, Miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves, était élue Miss France 2019. Les métropolitains se sont rués sur leur ordinateur ou leur smartphone pour en savoir plus sur la région d'origine de la belle jeune femme.



Ainsi, on constate que les recherches sur Google avec le mot "Tahiti" ont explosé après son élection comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous.