Miss France 2019 : "On l'a vue se battre et se relever à chaque fois"

Thadé et Maria, grands-parents maternels de Vaimalama

"Elle a gagné le soutien et l'amour des Polynésiens"



Thadé : Nous sommes évidemment très fiers d'elle ! Ça nous apporte beaucoup de joies et de bonheurs. Bien sûr toute la famille a apporté son soutien, mais c'est elle qui a beaucoup travaillé et qui a gagné aujourd'hui. Nous savions qu'elle avait toutes ses chances. Pendant ses passages je l'ai trouvée assez sereine et décontractée, même si on sentait aussi du stress en elle. Mais elle avait la maitrise de ses émotions. Je pense que ça a du faire une différence par rapport aux autres candidates.



Maria : Je ne m'attendais pas à ce qu'elle remporte l'écharpe de Miss France. J'ai trouvé qu'elle était très courageuse et je suis très fier d'elle. Contente aussi que toute la Polynésie l'ait portée si haut. Je pense que ce qu'elle a le plus gagné aujourd'hui c'es le soutien et l'amour des habitants de la Polynésie. On l'a vue grandir, et beaucoup souffrir de la séparation de ses parents. On l'a vue se battre et se relever à chaque fois, et espérer que ça aille mieux. Et l'aboutissement est là, c'est magnifique. Elle m'a dit un jour qu'elle voulait être Miss Tahiti. Mais je l'ai déconseillé de partir dans cette voie parce que ça coûte très cher ! Mais elle était déterminée, et j'ai retrouvé cette détermination aujourd'hui lors de l'élection de Miss France (…) On avait l'habitude de marier les plants de vanille ensemble. Il va falloir faire une croix dessus pour l'année prochaine. Mais je suis contente qu'elle puisse profiter de son règne de Miss France.