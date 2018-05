Miss Dragon : Les candidates s'essaient à la cuisine chinoise

Au programme de ces demoiselles : la préparation et la dégustation du poulet vapeur, plat typiquement cantonnais composé de poulet émincé, de saucisses chinoises, de champignons shiitake et assaisonné au gingembre, au soyou (sauce soja) et au Mei Kuei Lu Chiew (alcool de riz) le tout cuit à la vapeur.