Mirose Paia : "Mon rôle est de voir si les graphies ne sont pas mélangées"

Mirose Paia

Jury en écriture



"Nous recherchons cette âme mā’ohi dans chaque thème"



"Les thèmes sont variés, mais nous recherchons cette âme mā’ohi dans chaque thème. Ce qui veut dire que si tu écris ton thème en pensant en français, eh bien, on ne retrouvera pas cette âme mā’ohi. Voilà, le plus grand souci que nous rencontrons aujourd’hui. Et ce message n’est pas uniquement destiné aux auteurs, mais à toutes les personnes qui recherchent des thèmes, sans vraiment donner d’importance à cette âme mā’ohi. Il faut vraiment que des efforts soient faits dans ce sens. Mais, ce problème, on ne le retrouve pas uniquement dans les écrits, on le retrouve aussi sur la scène. Donc, nous veillons vraiment à ce que tout concorde, parce qu’on peut retrouver cette âme mā’ohi dans les écrits et pas sur la scène.

Dans nos tournées, j’explique aux groupes l’importance de bien développer leur thème dans leur prestation, c’est la raison pour laquelle un coefficient est donné pour la mise en scène du thème. Et j’ai remarqué aussi que même si les danses sont belles et que le spectacle est magnifique, à partir du moment, où il n’y a pas cette âme mā’ohi qui nous relie au fenua, il n’y aura pas ce petit plus qui fera toute la différence dans un heiva. On demande vraiment aux groupes de nous démontrer que le heiva est notre fête, et non un événement qui vient de l’extérieur.

Quand j’ai lu les thèmes, j’ai retrouvé quelques petites erreurs. Je me suis même demandée si ces histoires existaient réellement. Ou bien, est-ce-que on n’a pas fait en sorte de les rendre réelles ? Notre rôle est de voir si ces histoires sont réelles, est-ce-que cela correspond à notre façon de vivre ? Si, on rédige un thème en ayant en tête une pensée française ou étrangère, nous perdrons notre identité mā’ohi. On retrouve nos manies mā’ohi, dans les pupu hīmene. Dans les groupes de danse, on ne retrouve plus cette ambiance de vie en communauté. Avant, les groupes venaient pour représenter leur commune, leur district. Aujourd’hui, ils viennent sous la houlette d’un groupe de danse. Si on vient pour représenter sa commune, son district, c’est différent. Lorsque tu portes les couleurs de ta commune, la mentalité est autre."