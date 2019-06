Miri Tatarata et Francis Stein mis en examen pour « meurtre »

Interrogé jeudi en fin d’après-midi, le procureur de la République, Hervé Leroy, a indiqué à Tahiti Infos qu’après avoir pris connaissance du compte-rendu des gardes à vue par les enquêteurs, il avait requis la mise en examen de Francis Stein et Miri Tatarata pour « meurtre » et leur placement en détention provisoire pour la suite de l’instruction.



Une décision qui signifie qu’il existe, pour le chef du parquet de Papeete, des « indices graves et concordants rendant vraisemblable » que les deux suspects aient pu participer à l’homicide volontaire de Jean-Pascal Couraud. Vers 22 heures, Francis Stein a été mis en examen du chef de « meurtre » par le juge d’instruction, mais laissé libre sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention.



L’intéressé n’a fait aucune déclaration à sa sortie du palais de justice. Son avocat, Me Arcus Usang, s’est également refusé à tout commentaire, expliquant avoir reçu « des instructions claires pour ne pas communiquer » et confirmant uniquement le placement sous contrôle judiciaire de son client.



A 1 heure du matin, Miri Tatarata a elle aussi été mise en examen pour « meurtre » et elle aussi été laissée libre sous contrôle judiciaire. Son avocate, Me Brigitte Gaultier, a uniquement commenté la « mise en examen pour meurtre » qu’elle a jugée « scandaleuse ».



Etant entendu qu’à ce stade de la procédure, les deux mis en cause restent bien évidemment présumés innocents.