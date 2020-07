Miri Tatarata et Francis Stein fixés sur leurs mises en examen le 29 septembre

À l’issue de l’audience devant la chambre de l’instruction mardi et après que l’avocat général se soit opposé à l’annulation des mises en examen, l’avocate de Miri Tatarata, Me Brigitte Gaultier, a dénoncé des accusations « contradictoires » : « J’ai décortiqué ce dossier et il y a des contradictions en permanence. Les enquêteurs, le parquet et le juge d’instruction ont successivement établi plein de scénarios qu’ils ont modifiés au fur et à mesure pour aboutir à un scénario qui est tout aussi invraisemblable. On nous dit notamment que qu’il y aurait eu une bagarre le soir de la disparition de Jean-Pascal Couraud qui aurait abouti à la détérioration de la portière droite de la voiture de Francis Stein. On nous dit aussi que cette détérioration aurait été confirmée par un expert judiciaire. Or, cet expert a examiné le véhicule des années plus tard et ce, alors qu’il était à l’état d’épave. » Également contacté, le conseil de Francis Stein, Me Arcus Usang, n’a pas souhaité répondre à nos questions.



Rappelons que dans le cadre de cette affaire, trois anciens membres du Groupement d’intervention de Polynésie de Gaston Flosse – Rere Puputauki, Tino Mara et Tutu Manate – sont toujours mis en examen pour « enlèvement et séquestration ».



La chambre de l’instruction rendra sa décision le 29 septembre prochain.