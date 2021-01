Miracle dans les Alpes: enseveli 2H40 sous la neige, un randonneur sauvé

Grenoble, France | AFP | jeudi 28/01/2021 - Un homme qui randonnait en raquettes avec sa famille, jeudi en Savoie, a été sauvé miraculeusement d'une avalanche qui l'a enseveli pendant près de trois heures sous la neige, selon les gendarmes et les pompiers.



Alors qu'ils marchaient dans une forêt à proximité de la station de Val d'Isère, quatre membres d'une même famille ont été pris dans une grande coulée de neige, trois d'entre eux parvenant rapidement à se dégager.



Mais le père de famille de 50 ans s'est retrouvé enseveli, racontent les gendarmes. Les secours ont alors organisé une vaste recherche avec une centaine de personnes (secours en montagne, membres des remontées mécaniques, etc.) pour le localiser.



La victime, qui n'était pas équipée d'un détecteur de victime d'avalanche, a finalement été retrouvée grâce à la localisation de son téléphone, précisent les gendarmes, et a pu être dégagée sous 2,5 mètres de neige après 2 heures 40 de recherches, vivante.



Selon les pompiers, si l'homme s'en tire "vraiment très bien" après une telle durée d'ensevelissement - on considère que la probabilité de survie sous la neige s'effondre après 20 minutes seulement, faute d'air pour respirer - il pourrait souffrir d'une fracture au niveau du bassin.



Le risque d'avalanche était localement de 5 sur 5 jeudi, un niveau très rare, en raison de très fortes précipitations et d'un manteau neigeux instable - 60 cm de neige sont tombés localement au-dessus de 2.000 mètres d'altitude depuis mercredi soir. Météo France a placé la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes en vigilance orange pour la journée de vendredi.



Les autorités appellent les pratiquants à ne pas s'aventurer en montagne dans les prochains jours en raison de ces risques exceptionnels, que ce soit en ski de randonnée ou en raquettes.