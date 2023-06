Mira prive Tiare Tahiti du doublé Coupe-Championnat à Moorea

Moorea, le 5 juin 2023 - La finale de la Coupe de Moorea va opposer Mira à Tiare Hinano. À l’issue des demi-finales retour jouées ce week-end, Mira s’est en effet qualifié en battant le champion, Tiare Tahiti, sur le score de 3 buts à 2 (4-2 au cumul) tandis que Tiare Hinano a battu Temanava par 5 buts à 1 (6-4 au cumul). La finale se jouera ce dimanche à Afareaitu.



Après le championnat, qui vient de se terminer avec le sacre de Tiare Tahiti, on jouait le week-end dernier les demi-finales retour de la Coupe de Moorea. Pour le premier match, Tiare Tahiti recevait Mira samedi sur le stade de Maharepa. À l'aller, les verts avaient été battus 1-0 par la formation de Papetoai. Il ne fallait pas être en retard pour cette rencontre puisque Francis Tchen a ouvert le score pour Mira dès la première minute. Après avoir réceptionné un centre de Temuriavai Taaviri, Tchen a surpris toute la défense de Tiare Tahiti en décochant un lob qui a terminé sa course au fond des filets du but des verts (1-0).



Mira plus efficace



Bien mal embarqués avec deux buts à remonter, les protégés de Michel Manea, le coach de Tiare Tahiti, ont tenté de réagir mais ont manqué de précision dans le dernier geste à l’image de la tête de Manarii Porlier, passée au-dessus du but adverse (8e), et de la frappe de Tehivatua Firiapu, arrêtée par le gardien de Mira (13e). Les deux équipes se sont ensuite neutralisées dans le jeu jusqu’à ce que Mihirau Germain double la mise pour Mira à la 41e minute en tirant directement un corner dans le but de Tiare Tahiti (2-0). Manarii Porlier n’a toutefois pas tardé à réduire la marque pour les verts en reprenant de volée un corner de Tane Faarahia (2-1). Tiare Tahiti était même proche d’égaliser dans les arrêts de jeu de la première période lorsque Ronald Teraiharoa, à la conclusion d'un beau mouvement, a décoché un tir puissant qui est venu heurter la barre transversale d’Abed-Nego Maraeura, le gardien des bleus.



Au retour des vestiaires, la formation de Maharepa a continué ses efforts pour combler son retard, mais sans trop de réussite. Manarii Porlier a vu son coup franc passer au-dessus du cadre adverse (54e) alors que Ronald Teraiharoa, bien placé devant le but des bleus, n’a pas pu reprendre à temps le centre-tir de Tohivea Haring (62e). C’est finalement Mira qui a accentué son avance à la 65e minute par James Dufau. L’attaquant de pointe a repris de la tête un corner de Mihirau Germain pour smasher la balle dans le but de Raiura Hanere (3-1).



Avec trois buts à remonter, les joueurs de Maharepa ne semblaient plus trop y croire. Manarii Porlier a toutefois trouvé les ressources nécessaires pour réduire la marque à dix minutes du coup de sifflet final grâce à une frappe lointaine (3-2). Malgré une dernière frappe de Muera Teinauri sur la barre transversale de Tiare Tahiti, le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final. Ce qui permet donc à Mira de se qualifier pour la finale de la Coupe de Moorea et de priver au passage Tiare Tahiti du doublé.



Tiare Hinano renverse Temanava



Pour la deuxième demi-finale retour, Temanava recevait Tiare Hinano au stade de Maatea. Tiare Hinano accusait deux buts de retard avant la rencontre suite à sa défaite par 3 buts à 1 lors du match aller. Les joueurs de Pihaena ont toutefois rapidement comblé leur retard en première période après l’ouverture du score d’Albert Mairau à la 26e minute (1-0) et le deuxième but marqué par Nahiti Germain peu après la demi-heure de jeu (2-0). Albert Mairau a même marqué le troisième but de Tiare Hinano à quelques minutes de la pause (3-0) permettant aux mauves de repasser devant au cumul des scores.



Maehagafanau Tamatoa a offert un peu d’espoir aux supporters de Temanava en réduisant le score à la 56e minute (3-1) et pour remettre les deux équipes à égalité. Tiare Hinano a toutefois assuré sa qualification pour la finale en marquant un quatrième but par Uramea Teihotaata à l’heure de jeu (4-1), puis un cinquième but par Toahiti Germain à un quart d’heure de la fin du match (5-1).