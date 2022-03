Mira nouveau dauphin à Moorea

Moorea, le 28 février 2022 - Mira a fait la bonne affaire de cette 13e journée s'imposant face à Tohiea (3-2). Tiare Anani remonte également au classement après avoir battu Tapuhute (2-1) et pointe désormais à la quatrième place. Les deux perdants de ce week-end sont Tapuhute et Tohiea qui rétrogradent respectivement à la troisième et à la cinquième place.



Avec le leader Tiare Hinano, exempté de match ce week-end, son dauphin au classement, Tapuhute, avait l'occasion de recoller sur la tête. Mais avant, il fallait s'imposer face à Tiare Anani, en ouverture de la 13e journée de championnat.



Le match a très mal débuté pour les bleus de Haapiti puisque leur capitaine et pièce essentielle de son entrejeu, Tevaihau Tehuritaua s’est blessé dès le coup d’envoi et a joué le reste du match en étant visiblement diminué. Cela n’a pas pour autant découragé Tapuhute qui s’est créé la première grosse occasion du match lorsque Junior Tiaoao , en bénéficiant d’une déviation de Pierre Serreli, a tenté une reprise acrobatique qui a finalement été détournée en corner par Matahi Peu, le portier de Tiare Anani.

Tapuhute méconnaissable Les deux équipes se sont ensuite neutralisées dans le jeu jusqu’à ce que Teonetere Teheiura ouvre le score pour les orange grâce à une superbe frappe en demi-volée à la 25e minute (1-0). La réaction des bleus ne s’est pas fait attendre puisque Simon Taruoura a égalisé juste après la demi-heure grâce à une frappe déviée par la défense orange dans leur propre but (1-1). Tapuhute était même tout près de doubler juste avant la mi-temps, mais la frappe de James Dexter a raté de peu le cadre adverse. C’est finalement Tiare Anani qui a pris l’avantage peu avant la pause lorsque Teihoarii Tama, a bénéficié d’un débordement et d’un centre en retrait de Tahiri Utia, pour placer la balle dans le but des bleus (2-1).



Méconnaissable en première période, Tapuhute est revenu dans le second acte avec beaucoup plus d’intentions offensives. Mais les attaquants de Haapiti, qui n’étaient apparemment pas dans leur meilleur jour, ont été parfaitement cadenassés par les défenseurs de Paopao. Ce sont au contraire les attaquants de Tiare Anani qui ont failli accentuer leur écart à plusieurs reprises. Suite notamment à un une-deux avec Tahiri Utia, Teihoarii Tama s’est présenté seul face au portier des bleus, mais son tir a effleuré la barre transversale de Tapuhute. Emmanuel Tiaahu a ensuite pris en vitesse la défense des bleus, mais ce dernier a raté l’immanquable face au gardien adverse (89e). Ces occasions gâchées sont finalement restées sans conséquence puisque Tiare Anani a tenu sa victoire jusqu’au coup de sifflet final (2-1).

Mira et Tohiea font le spectacle Le deuxième match de ce week-end a opposé Tohiea, de Afareaitu, à Mira, de Papetoai, dimanche au stade de Pihaena. Ce match choc a tenu toutes ses promesses avec deux formations qui ont produit du jeu. Après la dangereuse reprise de volée de Vaitua Teraitua repoussée par le portier de Mira (14e), Tohiea a ouvert le score sur un penalty transformé par Andre Teikihakaupoko (1-0 à la 19e). Les blancs de Afareaitu ont ensuite manqué de peu de faire le break avec notamment Teraitua Vaitua qui, bien servi face au but adverse par Heiarii Tavanae, a raté le cadre (25e). Le même Tavanae qui a lui aussi raté le cadre quelques instants plus tard (37e). Des occasions manquées qui ont pesée lourd dans la balance. Car Allan Hnyeikone a égalisé pour Mira avant la pause avec une frappe lointaine qui est venue nettoyer la lucarne (1-1).



La deuxième période a été aussi rythmée que la première avec plusieurs attaques dans les deux camps. Andre Teikihakaupoko a donné l’avantage à Tohiea en reprenant victorieusement un centre d’Edgar Tere à la 52e minute (2-1). Mira n’a pas attendu pour réagir, avec un pénalty transformé par Allan Hnyeikone à la 63e minute (2-2).



Le match aurait pu basculer dans les deux sens, mais Mira a été beaucoup plus dangereux sur coup franc. Après une première tentative sur le montant droit de Tohiea (77e), puis une deuxième tentative arrêté par Faahei Vaite (81e), Allan Hnyeikone a finalement donné la victoire à Mira avec un puissant coup franc à ras de terre dans les dernières secondes du match (3-2). Cette victoire permet ainsi aux bleus de Papetoai de monter à la deuxième marche du podium en devançant son adversaire du jour. Dans le dernier match du week-end, Tiare Tahiti et Temanava se sont quittés sur le score de un but partout.

