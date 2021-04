Mira et Tiare Hinano s'invitent sur le podium à Moorea

Tahiti, le 26 avril 2021 - À l’issue de la 10e journée du Championnat de Moorea, Tohiea, en battant Tearaa sur le score de 15 à 1, garde ses distances avec ses concurrents directs. En surclassant Tiare Tahiti (9-2), l’équipe de Mira occupe désormais seule la deuxième place après la défaite de Temanava et de Tiare Anani. Tiare Hinano fait également la bonne affaire du week-end s’octroyant la troisième place.



L’affiche de cette 10e journée a opposé, le week-end dernier, Tiare Anani qui devait impérativement s'imposer face à Tiare Hinano pour garder sa deuxième place. Dès le début du match, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, malgré la pluie, avec des attaques qui se sont multipliées à très vive allures dans les deux camps. À la 5e minute, Rautea Wong, le portier de Tiare Hinano, a détourné un magnifique coup-franc de Raimana Vii dans les pieds Heihau Hanere. Mais ce dernier, pourtant bien placé face au but, a manqué d’ouvrir le score pour les orange en tirant au-dessus du cadre.



Tiare Hinano souffre mais s'impose



Hanere, encore lui, a éliminé, à la 9e minute, un défenseur de Tiare Hinano sur le flanc gauche par un magnifique contrôle orienté et a enchaîné par un centre vers Manu Tiaahu. Mais ce dernier, bien placé face au but adverse, a finalement été signalé hors-jeu. À la 16e minute, c’était au tour d'Albert Mairau et de Tiare Hinano de passer à l'offensive. Mais son tir, dans un angle fermé, a été arrêté par Raiura Hanere, le portier de Tiare Anani. Ce n’était que partie remise puisque deux minutes plus tard, Albert Mairau a encore débordé la défense adverse. Il a cette fois-ci adressé un centre en retrait pour Ariitu Mendelsohn. Ce dernier a ensuite ouvert le score par un tir en pivot (1-0).



Malgré l'ouverture du score concédée, l’équipe de Tiare Anani est repartie encore à l’assaut des buts mauves. Et à la 19e minute, Teihoarii Tama s'est écroulé dans la surface de réparation adverse à la suite d'une intervention limite de la défense de Tiare Hinano. Mais l’arbitre n’a finalement pas bronché. Puis dans la foulée, Albert Mairau et les mauves de Pihaena ne sont pas passés loin de doubler la mise. Mairau, parfaitement lancé en profondeur, s'est complètement raté face à Raiura Hanere. Et donc à la pause, c'était bien Tiare Hinano qui menait au score contre le cours du jeu.



Au retour des vestiaires, le match a baissé d’intensité. Après un dangereux tir contré de justesse par la défense de Tiare Anani (51e), Mairau Albert s’est rattrapé en doublant la mise pour Tiare Hinano à la 63e minute. Il a bénéficié d’une passe en profondeur de Maui Roberts pour aller battre seul le portier de Tiare Anani d’un tir à ras de terre (2-0). Assommés, les joueurs de Paopao n'ont pas été en mesure de se créer d'autres opportunités pour réduire la marque.



Les joueurs de Tiare Hinano pour leur part étaient plus libérés. Ils auraient pu alourdir le score, mais Raiura Hanere a détourné une frappe du droit de Laurent Thahnaena à la 78e minute, puis un dangereux centre tir de Freddy Tutavae à la 85e minute. Le score final était finalement resté à 2-0 en faveur de Tiare Hinano. Un succès qui a permis aux mauves de Pihaena de s'installer à la troisième place du championnat.



Tapuhute surprend Temanava



Le deuxième match de cette 10e journée qui s’annonçait intéressant a opposé l’équipe de Temanava, deuxième, à celle de Tapuhute. Le match a été très ouvert avec des occasions de but dans les deux camps tout au long de la rencontre. Les frères Tehuritaua, Tevaihau et Tevairoa ont manqué plusieurs fois d’ouvrir le score pour Tapuhute. Du coté de Temanava, c’est notamment Kaddour Teanui et Vaiharuru Tapotofarerani qui ont causé quelques soucis à la défense adverse.



Le but de la délivrance pour Tapuhute est finalement arrivé à dix minutes du coup de sifflet final lorsque Tevaihau Tehuritaua a récupéré un ballon au milieu de terrain pour lancer immédiatement Junior Tiaao. Ce dernier a éliminé trois défenseurs de Temanava et a décoché un tir brossé qui a fait mouche (1-0).



Dans les autres rencontres du week-end, Mira et Tohiea ont respectivement écrasé Tiare Tahiti (9-2) et Tearaa (15-1). Grâce à ce large succès combiné à la défaite de Temanava, Mira est désormais le nouveau dauphin de l'incontestable leader Tohiea.