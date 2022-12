Mira et Tiare Hinano filent en demi-finale de la Coupe de Moorea

Moorea, le 12 décembre 2022 - A l’issue des matchs retours du premier tour de la Coupe de Moorea, Tiare Hinano et Mira ont définitivement assuré leur place en demi-finale en battant respectivement Tiare Anani (3-0) et Tapuhute (10-0). La rencontre prévue entre Tohiea et Temanava a été repoussée à une date ultérieure en raison des intempéries. Mira et Tiare Hinano rejoignent donc Tiare Tahiti, exempté pour ce premier tour, en attendant le gagnant entre Tohiea et Temanava.



Ce week-end se jouaient les matchs retour du premier tour de la Coupe de Moorea après les matchs allers qui se sont déroulés la semaine dernière. Fort de sa victoire sur le score 3-0 lors de leur première confrontation, Tiare Hinano se déplaçait avec le plein de confiance sur le stade de Maharepa pour rencontrer à nouveau Tiare Anani samedi. Malgré leur lourde défaite lors de leur rencontre précédente, les joueurs de Paopao ont tenté de jouer crânement leur chance.



Face à une défense orange beaucoup plus solide qu’au match aller, les attaquants de Tiare Hinano ont eu du mal à se mettre en évidence au cours des premières minutes. Mais au quart d'heure de jeu, Moana Fanaurai profitait d’une erreur de relance de la défense adverse pour pouvoir enfin se présenter face au portier de Tiare Anani, mais l’attaquant des mauves croisait trop sa frappe. Cinq minutes plus tard, c’est cette fois-ci Albert Mairau qui a profité des errements de la défense des orange pour reprendre de volée un centre de Maui Roberts qui aurait pu faire mouche sans le sauvetage décisif de Matahi Peu, le gardien de Tiare Anani. La formation de Paopao a également tenté de faire le jeu et sur une de leurs rares attaques, Tahiri Utia, à la réception d’un bon coup-franc, a réalisé un parfait enchainement contrôle du pied-reprise de volée qui a finalement été contré par de Tuteramana Teihotua, le défenseur central de Tiare Hinano (24ème).



Tiare Hinano sans forcer, Mira dynamite Tapuhute



Mais c'est bien Tiare Hinano qui allait ouvrir la marque par l'intermédiaire de Moana Germain à la 35ème minute (1-0). Les défenseurs oranges sont ensuite parvenus à repousser les attaques de leurs adversaires jusqu’à la fin de la première période. Au retour des vestiaires, les attaquants de Pihaena ont encore tenté de perforer la solide défense des oranges. Toahiti Germain a ainsi doublé la mise pour les mauves en réalisant un superbe enchainement amorti de la poitrine-frappe de volée qui a terminé au fond des filets de Tiare Anani (2-0). Face à un adversaire visiblement résigné, Albert Mairau a marqué un troisième but pour Tiare Hinano à un quart d’heure de la fin du match pour porter la marque à 3 buts à 0, soit le même score qu'à l'aller. Tiare Hinano s’est donc qualifié facilement pour les demi-finales qui auront lieu après la trêve.



Pour le deuxième match du week-end, Mira était opposé à Tapuhute dimanche sur le stade de Afareaitu. Lors de leur match aller la semaine dernière, Mira s’était heurté à la solide défense de Tapuhute pendant une bonne heure avant finalement de l’emporter par 3 buts à 0. Pour ce match retour, les joueurs de Papetoai ont visiblement fait les réglages nécessaires pour venir dynamiter la défense de la formation de Haapiti. A l’issue de la première période, Mira menait en effet déjà par 6 buts à 0 avant de l’emporter à la fin du temps réglementaire par 10 buts à 0. Les bleus de Papetoai rejoignent donc Tiare Hinano et Tiare Tahiti, qui était exempté pour ce premier tour, en demi-finales de la Coupe de Moorea.



Il faudra attendre pour connaitre la dernière équipe qui participera à ces demi-finales puisque la rencontre prévue dimanche entre Tohiea et Temanava, qui se sont quittés sur le score de un but partout lors du match aller, a été reportée à une date ultérieure en raison des intempéries.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 12 Décembre 2022