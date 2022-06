Millimages pour dire la beauté fragile des récifs

Tahiti, le 16 juin 2022 – L’IRCP renouvelle cette année son concours de photographies sous-marines, pour sensibiliser à la beauté fragile des récifs coralliens. Deux expositions sont prévues à Tahiti et Moorea.



Sensibiliser le grand public à la beauté des milieux coralliens de Polynésie française. Tel est l'objectif du concours de photographies sous-marines "Millimages de récifs" organisé par l'Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP). En partenariat avec l’écomusée Te Fare Natura (TFN) de Moorea et le CRIOBE, sous le marrainage de la photographe et réalisatrice Marie-Hélène Villierme, le concours est ouvert depuis le 13 juin. Les inscriptions seront closes le 15 octobre 2022. Les lauréats participeront à deux expositions à Tahiti et à Moorea.



Ce concours est ouvert à tous les résidents de Polynésie française, quels que soient leur âge et leur expérience. Les participants peuvent soumettre jusqu'à trois photos dans les catégories proposées : la catégorie “aire marine protégée”, réservée au moins de 18 ans pour permettre aux plus jeunes de transmettre leur vision de ces zones particulières ; la catégorie “face à face”, pour challenger les photographes sous-marins les plus aguerris ; et enfin la catégorie libre, ouverte au grand public, pour permettre à tous de faire découvrir la beauté des récifs coralliens du fenua.



Les candidats bénéficieront de trois types de sélection. Un jury, présidé par Maina Sage et composé de photographes professionnels, d'artistes et de personnalités, sélectionnera 15 lauréats qui verront leur œuvre exposée. Un conseil culturel, présidé par Viri Taimana, sélectionnera quatre photos et les accompagnera d'un texte, en vue, là aussi, d'une exposition. Enfin, le public aura la possibilité de choisir, sur Instagram, la photo qu'il préfère dans chacune de ces trois catégories.



Les lauréats se verront également offrir des lots fournis par les nombreux sponsors du concours, tels qu'un séjour à Fakarava, des plongées, des sorties en pirogue traditionnelle, des visites au Fare Natura ou des bons d’achat de matériel de plongée sous-marine.

Toutes les informations sur le concours Millimages de récifs à retrouver sur



Rédigé par Antoine Launey le Jeudi 16 Juin 2022 à 17:59 | Lu 204 fois