Mike Ah Tchoy : " Accompagner le futur entrepreneur de A à Z "

Papeete; le 5 février 2019 - Le forum de la micro entreprise " Mon Patron, c’est moi ! " aura lieu les 12 et 13 février prochains à l’Assemblée de Polynésie. La Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers est l'un des partenaires privilégiés du futur créateur d'entreprise. Le pôle Entreprises de la CCISM va suivre et aider le porteur de projet à réaliser toutes ses démarches pour démarrer son activité sous les meilleurs auspices.



Si créer son entreprise est le rêve de nombreuses personnes, c'est aussi pour beaucoup synonyme de parcours du combattant semé d'embûches. "La principale difficulté que rencontre le porteur de projet est le manque d'informations. Notre but est donc vraiment de lui apporter toutes les réponses dont il a besoin et ce, dans un seul et même lieu, afin de lui faciliter ses démarches", précise Mike Ah Tchoy, Directeur du Pôle Entreprises de la CCSIM.