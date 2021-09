Mihimana Braye s'arrête en huitièmes de finale à l'US Open

Tahiti, le e 25 septembre 2021 – Le dernier surfeur tahitien en lice à Huntington Beach, Mihimana Braye, a été éliminé, ce samedi, en huitièmes de finale de l'US Open. Braye avec une note de 13.73, s'est incliné face à l'Australien Callum Robson qui a obtenu le score de 15. Bonne opération néanmoins pour Braye qui a engrangé de précieux points dans la lutte pour la montée vers le Championship Tour.



Mihimana Braye, dernier tahitien rescapé à l'US Open, a disputé, ce samedi sur le spot de Huntington Beach, sa série des huitièmes de finale. L'intéressé a retrouvé sur sa route l'Australien Callum Robson. Comme lors de ses précédentes séries, Mihimana Braye s'est rapidement mis en action en décrochant les notes de 4 et de 6.33 sur ses deux premières vagues pour un total de 10.33. Mais son adversaire lui a répondu avec un premier score de 5.50 avant d'obtenir un 8, grâce notamment à un "air" et un gros "snap" en fin de vague. Et avec un score de 13.50 l'Australien prenait les commandes de la série.



Braye avait alors besoin d'une note de 7.17 pour reprendre la tête. Mais le Tahitien a ensuite enchainé les petites notes avant de décrocher sur sa dernière vague un score de 7.40, pour un total de 13.73. Sauf que Callum Robson allait lui aussi augmenter son total sur sa dernière vague avec une note de 7 pour conclure la série avec un score global de 15. Suffisant donc pour éliminer le Tahitien qui s'arrête donc aux portes des quarts de finale.



Néanmoins Mihimana Braye a engrangé de précieux points sur cette première étape des Challenger Series et dans la montée vers le Championship Tour (CT). Rappelons que Kauli Vaast et Michel Bourez ont été sorties prématurément de la compétition, éliminés respectivement au premier tour et au second round. Dans le tableau féminin Vahine Fierro s'est également arrêtée au stade des huitièmes de finale. Rendez-vous désormais pour tout ce beau monde au Portugal, à Ericeira, pour la deuxième levée des Challenger Series.