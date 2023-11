Mieux connaître le milieu aquatique pour mieux le protéger

Moorea, le 20 novembre 2023 - Une journée de sensibilisation à l’environnement, en particulier le milieu marin, a été organisée samedi sur la plage de Temae en faveur d’une cinquante d’habitants de Moorea. Le but pour l’association To’a Hine Spearfishing, organisatrice de cet événement, était notamment de permettre aux participants de mieux connaître le milieu aquatique afin de mieux le protéger.



L’association To’a Hine Spearfishing, en partenariat avec la direction de l’environnement et le haut-commissariat, a organisé une journée de sensibilisation à la protection de l’environnement, samedi, sur la plage de Temae, à Moorea. La cinquantaine de personnes présentes a d’abord participé à l’opération de nettoyage de la plage ainsi que de la servitude qui mène à la route de ceinture. C’est ainsi que 402 litres de déchets, contenant des métaux, du verre ou encore du plastique, ont été récoltés en à peine une heure de ramassage.



Après le nettoyage, place aux ateliers de sensibilisation à l’environnement avec l’association Oceania pour sensibiliser le public sur les cétacés et l’association Reva Atua pour montrer l’importance de protéger les coraux. L’association Toa Hine Spearfishing a organisé pour sa part des séances d’apnée, d’apnée dynamique ainsi que de la randonnée aquatique pour découvrir le milieu marin. La championne locale de natation, stand-up paddle et bodysurf Puatea Ellis était également présente pour animer l’atelier d’initiation à la natation et à la sécurité en mer.



Montrer de la reconnaissance envers l’océan



Pour Onyx Le Bihan, chasseuse sous-marine et cofondatrice de l’association Toa Hine Spearfishing, cette matinée de sensibilisation a été organisée afin de montrer de la reconnaissance envers l’océan. “On a toujours essayé de faire en sorte que chacun soit conscient de l’importance de notre environnement. En tant que pêcheur, on bénéficie tous les jours des bienfaits de l’océan, que ça soit pour avoir à manger ou pour organiser des activités de natation, d’apnée, etc. On organise donc cet événement en faisant un geste de retour envers l’océan après tout ce qu’il nous apporte. On essaie de sensibiliser un maximum de personnes pour que chacun puisse respecter notre île en la maintenant propre”, explique-t-elle. “Toutes nos actions se terminent au final dans le lagon. Si on veut manger sain, il faut qu’on ait un océan sain. Cela dépend de nos gestes de tous les jours et de comment on consomme”, ajoute-t-elle.



Parmi les participants à cette matinée, on retrouvait Keeghan Ryan, une jeune touriste américaine, qui était particulièrement ravie de participer à l’opération de nettoyage. “C’était important d’avoir une communauté qui vienne aider à préserver l’environnement. Cela me rend triste que tant de gens jettent leurs déchets sur ce site. Je suis en même temps heureuse qu’on soit venus pour retirer toutes ces saletés afin que tout le monde puisse profiter de cette plage. Je les remercie de m’avoir donné l’opportunité de participer. C’est important d’aider à nettoyer les plages autour de l’île de Moorea”, a-t-elle réagi.



En plus d’avoir contribué à la propreté du site, Gaspard Du Rivau, un adolescent de 13 ans, a pour sa part beaucoup apprécié les ateliers de sensibilisation. “J’ai participé aux activités parce que c’est important de protéger les coraux, la nature, la plage ainsi que les baleines. J’aime le stand sur l’identification des coraux. C’était bien expliqué et les mini-jeux étaient rigolos. Le nettoyage de la plage est aussi une très bonne chose. Les gens ne se rendent pas compte que balancer une bouteille peut faire des dégâts. C’est donc pas mal de sensibiliser les gens à nettoyer la plage et à la protection de la nature. J’aime”, s’est-t-il satisfait.