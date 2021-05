Michel Bourez vers les 16èmes de finale à Margaret River

Après deux étapes sur la côte est de l'Australie, Michel Bourez et ses camarades du tour mondial de surf ont posé leur planche, ce samedi, à Margaret River, en Australie occidental pour la quatrième étape du CT. Le Tahitien, qui n'a pour le moment jamais réussi à passer les 16èmes de finale après trois étapes cette année, espère enfin pourvoir lancer sa saison sur un spot où il avait signé en 2014 la première de ses trois victoires sur le CT.Pour lancer sa compétition, le Spartan était opposé dans sa série du premier tour au Hawaïen John John Florence, double champion du monde, et à l'Australien Mikey Wright. Et Bourez a été le premier à se mettre en action sur le spot de Main Break. Une première droite où le Tahitien a enfin pu développer son "power surfing" fait de manœuvres puissantes et radicales. Résultats pour lui une première note de 6 associé à un très petit back-up de 3.07, suffisant néanmoins pour prendre la tête de la série.Mais c'était avant le réveil de John John Florence, double vainqueur de l'étape (2017 et 2019). Après une note moyenne de 5.10, le Hawaïen s'est engagé une belle droite qui allait lui offrir un tube dans lequel il s'est engouffré avant d'en ressortir et d'enchainer avec un carve. Résultat la note parfaite de 10 pour Florence qui prenait les commandes de la série. Heureusement pour Bourez, Mikey Wright n'a pas connu la même réussite que le double champion du monde. L'Australien ne décrochera pas mieux qu'un score 4.23. Le Tahitien de son côté a définitivement assuré la deuxième place de la série, synonyme de qualification directe pour les 16èmes de finale, au cours du dernier quart d'heure du heat avec une deuxième note de 6 pour un total de 12. Une bonne entrée en matière pour Michel Bourez.