Michel Bourez évite les repêchages au Pipe Master

Tahiti, le 9 décembre 2020 - Michel Bourez est entré en lice mercredi au Pipe Master à Hawaii. Dans des petites conditions, le Tahitien a terminé deuxième de sa série avec une note de 9.57, ce qui lui permet d'éviter les repêchages et de se qualifier directement pour les 16ème de finales.



Après neuf mois sans compétition, Michel Bourez, 34 ans, a retrouvé mercredi à Hawaii les joies de réenfiler un lycra. Le Tahitien a dû cependant se montrer très patient avant de pouvoir se mettre à l'eau pour le Pipe Master, première étape du Championship tour cette saison. Le Spartan était en effet engagé dans la 12ème et dernière série du premier tour, où il était opposé à deux Australiens : Ryan Callinan et le rookie Jack Robinson. Les deux premiers de la série se voyaient directement qualifiés pour les 16ème de finales et le dernier devait passer par les repêchages pour continuer sa route.



Quasiment en fin d'après-midi et sur un spot hawaiien très avare en bonnes vagues mercredi, Michel Bourez a fait parler son expérience, notamment en début de série. Il a réussi à trouver un petit tube sur une droite qui allait lui offrir une première note de 5.67. Il a complété son score avec une toute petite note de 0.37 pour un total de 6.60. Bourez a ensuite obtenu une meilleure deuxième note dans les cinq dernières minutes de la série avec un 3.90 pour un total de 9.57. Insuffisant pour prendre la première place du heat mais assez pour s'assurer la seconde place et une qualification directe pour les 16ème de finales.



La première place de la série est revenue au rookie Jack Robinson qui a scoré un 13.83. Son compatriote Ryan Callinan a terminé dernier de la série.



Les favoris répondent présents



Tous les favoris au titre mondial ont également franchi avec plus ou moins de panache ce premier tour du Pipe Master. Le Brésilien Italo Ferreira, champion du monde en titre et vainqueur l'année dernière sur le north shore hawaiien, n'a pas forcé son talent avec une note de 10.53 pour terminer premier de sa série. Son rival et compatriote Gabriel Medina a de son côté fini deuxième de son heat avec un tout petit score de 5.60.



Mais c'est le Hawaiien John John Florence qui a marqué les esprits mercredi. Le double champion du monde (2016 et 2017) s'est offert la meilleure note de la journée avec un 14.24.



À noter par ailleurs que Kelly Slater, 48 ans et onze fois champion du monde, évitera également les repêchages.



Le prochain call est prévu pour jeudi à 7 heures.