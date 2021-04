Michel Bourez évite les repêchages à Narrabeen

Michel Bourez et ses camarades du Championship Tour (CT) ont attaqué, jeudi sur la côte sud-est de l'Australie, la Rip Curl Narrabeen Classic, troisième étape du tour mondial. Le Tahitien, hors du top 20 mondial après Pipeline et Newcastle, était engagé dans la huitième série du round 1. Le Tahitien était opposé à l'Australien Ryan Callinan et à l'Italien Leonardo Fioravanti. Le Spartan n'a eu besoin que trois vagues pour assurer sa qualification directe pour les 16èmes de finales . Un 5.17 pour se mettre en jambes puis une petite note de 4.20 pour un total de 9.37. Suffisant néanmoins pour que Bourez accroche la deuxième place de la série, synonyme de qualification directe pour les 16èmes de finale. Ryan Callinan s'est pour sa part imposé dans cette série grâce à une note de 11.67 et Leonardo Fioravanti devra passer par la case repêchage.