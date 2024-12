Mi-parcours pour Hoho’a

Tahiti, le 12 décembre 2024 - Il vous reste un mois pour profiter de l’exposition Hoho’a au Musée de Tahiti et des îles. Elle regroupe 120 clichés qui illustrent le thème Chemins et trajets. Des photographes amateurs et professionnels proposent des interprétations libres et personnelles du voyage, des itinéraires et des histoires qui nous relient.



Le vernissage de l’exposition Hoho’a a eu lieu le 14 novembre. L’exposition durera jusqu’au 26 janvier. Vous avez encore le temps de profiter des clichés de cette association de photographes amateurs et professionnels.



Hoho’a, qui a pris en 2009 le relais de l’association F16 née dix ans plus tôt, promeut l’art photographique par le biais de rencontres, de sorties à thème ou encore d'expositions. Elle fait vivre une communauté de passionnés et donne de la visibilité à ses membres. Après avoir exposé à la Maison de la culture, la Brasserie Hoa, les studios Blackstone à Tipaerui ou encore au Fare Natura à Moorea, Hoho’a revient cette année au Musée de Tahiti et des îles.



Une réponse littérale ou métaphorique



Un thème a été donné en amont aux participants. C’est : Chemins et trajets. “L’interprétation de cette thématique a été large”, comment Brigitte Bourger, présidente de Hoho’a. Trente-sept photographes (dont 14 nouveaux membres) présentent 120 clichés. “Ce qui est intéressant avec les chemins et trajets, c’est que devant chaque photo, le spectateur peut se demander : où est le chemin et trajet ?” Pour certains clichés, la réponse sera “évidente”, mais pour d’autres, “il faudra chercher une interprétation plus métaphorique”.



Chaque photographe a exprimé sa sensibilité, en couleur ou en noir et blanc, avec un appareil photo, une caméra d’action ou un téléphone portable. Par exemple, Michel Chansin présente une série de scènes saisies au bord des routes et chemins entre 1981-2017 et prises avec un appareil argentique “à l’ancienne”. C’est un peu “le Tahiti d’autrefois”. Hervé Barthelemy a immortalisé des papiō colorés qui “rappellent notre enfance, la joie des enfants et la nostalgie des parents”.





Nicolas Pradel signe lui aussi une série de photos de scènes de trajets en bateaux aux Marquises, “un voyage tout en délicatesse”, alors que Sadry Ghacir dévoile les trajets de la lumière entre les racines. Le reste est à découvrir au Musée de Tahiti et des îles.



Pratique



Jusqu’au 26 janvier 2025, salle d’exposition temporaire du Te Fare Iamanaha – Musée de Tahiti et des îles.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 12 Décembre 2024 à 19:17 | Lu 276 fois