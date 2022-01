Mgr Cottanceau appelle à la raison

Tahiti, le 11 janvier 2022 – Dans l'édition du P.K. 0 du dimanche 9 janvier, Monseigneur Cottanceau invite les Polynésiens à plus de sérieux et de discernement quant aux fausses informations relayées par les complotistes sur les réseaux sociaux.



Monseigneur Cottanceau s'est exprimé dans le PK 0 (le bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete) du 9 janvier. Il met en garde les Polynésiens sur leur perception des fausses informations qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux. En effet, des personnes ont tendance à croire qu'un “petit groupe de personnes influentes et riches” seraient à l'origine des épidémies. “Que le port du masque serait un complot visant à soumettre la population sous couvert d'impératif sanitaire, le ministère de la Santé serait de mèche avec des laboratoires pharmaceutiques pour cacher au grand public la réalité de la nocivité des vaccins, vaccins qui contiendraient des nanoparticules pour manipuler les humains”. Les informations relayées par les conspirationnistes vont jusqu'à traiter les gouvernants et les médias de menteurs. “Ils sont même parfois accusés d'agir ensemble”. Monseigneur Cottanceau appelle à plus de sérieux et de discernement dans notre perception des informations relayées sur les réseaux sociaux, et d'en vérifier l'origine avant de se positionner. Il demande également aux fidèles “d'accorder une confiance raisonnable à la science et à la culture scientifique”.