Mgr Cottanceau : « Te Vai-ete doit poursuivre sa mission »

Tahiti, le 18 décembre 2019 – A la suite de l’appel du Père Christophe, relayé mardi par Tahiti Infos, l’archevêque Jean-Pierre Cottanceau a confirmé mercredi dans son communiqué diocésain que « Te Vai-ete doit poursuivre la mission d’Eglise qui lui a été confiée ». Le centre d’accueil des SDF sera donc maintenu après le 24 décembre prochain, malgré les questions de financement d’un nouveau centre encore non résolues.



L’archevêque de Papeete, Mgr Jean-Pierre Cottanceau, a répondu mercredi dans son communiqué diocésain à l’interpellation lancée le 8 décembre dernier par le Père Christophe à propos de l’avenir du centre d’accueil de sans-domiciles Te Vai-ete. Comme Tahiti Infos s’en est fait l’écho dans son édition de mardi, le vicaire de la cathédrale de Papeete en charge du centre d’accueil avait en effet lancé un appel à l’archevêque à l’occasion de la célébration de l’immaculée conception. « Que faisons-nous ? », avait interpellé Père Christophe qui avait annoncé fin 2018 qu’il « n’était plus possible de continuer la mission de l’Accueil dans les conditions que nous connaissons » en fixant une dead-line au 23 décembre 2019.



Dans son communiqué diocésain, Mgr Cottanceau rappelle le développement du centre Te Vai-ete au cours des 25 dernières années. « En 25 ans, la situation sociale a également changé sur Tahiti, les demandes d’aide ont augmenté en nombre et en diversité. Ainsi, en plus d’assurer une aide alimentaire, le centre assure depuis quelques années une assistance médicale et un suivi des dossiers des SDF pour la CPS. Le ‘truck de la miséricorde’ assure des ‘maraudes’ non seulement à Papeete mais également de Mahina à Paea, et le 1er vendredi du mois, sur tout le tour de Tahiti et presqu’île. Une équipe de bénévoles se dépense sans compter pour faire fonctionner cette structure d’accueil. Qu’ils soient ici remerciés pour leur dévouement et pour ce témoignage discret qu’ils donnent de l’amour de leur prochain. »