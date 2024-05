Mexique: violences entre cartels, dix corps retrouvés à Acapulco

Mexico, Mexique | AFP | mardi 21/05/2024 - Dix corps ont été retrouvés dans différentes parties du port d'Acapulco, dans le sud du Mexique, frappé par le fléau du crime organisé, a déclaré le secrétariat local à la Sécurité publique.



Les corps de deux femmes et de quatre hommes ont notamment été abandonnés lundi soir sur une avenue près d'un marché, a déclaré le secrétariat à la presse, ajoutant que les autres corps ont été trouvés après divers actes de violence dans d'autres quartiers de la ville.



Selon la presse locale, les six corps abandonnés, qui n'ont pas encore été identifiés, ont été jetés d'une voiture.



Les autorités ont ensuite indiqué avoir trouvé les corps de trois hommes et trois personnes blessées après une fusillade dans le quartier Emiliano Zapata, au nord de la ville.



Et un corps criblé de balles d'un autre homme a lui été découvert sur l'avenue qui longe la côte, la zone touristique d'Acapulco.



La célèbre station balnéaire de la cote Pacifique détruite fin octobre par un puissant ouragan, est située dans l'État de Guerrero, l'un des plus touchés par les activités criminelles des cartels de la drogue. Quelque 1.890 meurtres y ont été enregistrés en 2023.



Vendredi, les cadavres de quatre personnes avaient été retrouvés démembrés à Acapulco. L'une des victimes était un candidat à un mandat local lors des élections générales du 2 juin.



Les violences liées aux cartels ont fait quelque 450.000 morts et plus de 100.000 disparus depuis 2006, date à laquelle le président Felipe Calderón (2006-2012) a lancé une offensive militaire contre le narcotrafic.